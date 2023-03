Góc khuất sau ánh hào quang của Minh Tú

Mới đây, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ cho biết, cô đang bị bệnh lạc nội mạc tử cung. Nữ người mẫu phát hiện mắc bệnh cách đây 2 năm. Ảnh: FBNV Căn bệnh lạc nội mạc tử cung khiến Minh Tú khó có con. Vì vậy, chân dài từng đề nghị chia tay bạn trai đã gắn bó trong 2 năm. “Bạn trai tôi là người dễ thương. Anh nói chúng tôi có thể nhận một người con nuôi", Minh Tú tiết lộ phản ứng của bạn trai khi biết bệnh tình của nữ người mẫu. Ảnh: FBNVMinh Tú còn bị chứng nhược thị bẩm sinh, hở van tim, phổi không đều. Người đẹp dễ bị mệt, khó thở khi vận động mạnh. Khi tham gia Asia's Next Top 2017 hay Sao nhập ngũ 2022, cô từng bị ngất xỉu. Ảnh: Vietnamnet Minh Tú có tuổi thơ nghèo khó. Chân dài sinh năm 1991 chia sẻ, năm cô 3 tuổi, bố cô bỏ nhà đi, mẹ cô một mình nuôi 3 con ăn học. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Minh Tú kể trên Dân Trí về sự hy sinh của mẹ ruột: "Mẹ tôi khi đó là công nhân tại một xưởng may mặc. Mẹ đi từ tờ mờ sáng, tới giờ tan ca bà lại tiếp tục làm thêm một công việc khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Lương tháng tằn tiện, mẹ tích góp dành hết cho con cái được học hành đến nơi đến chốn", cô kể. Ảnh: FBNV Minh Tú cho biết, nhà nghèo đến mức thèm ổ bánh mì cũng không có tiền mua và cô chưa bao giờ được mặc quần áo mới. Ảnh: FBNV 18 tuổi, khi học đại học năm nhất, Minh Tú bắt đầu đi làm. Ban đầu, cô bán hàng ở shop quần áo, sau đó chuyển sang làm PG. Ảnh: FBNV Chân dài quyết định làm người mẫu vì kiếm được nhiều tiền hơn. “Đi catwalk trên sàn được 300 ngàn, còn đứng làm PG từ sáng đến chiều có 150 ngàn”, Minh Tú nói. Ảnh: FBNV Minh Tú đoạt một số thành tích trong các cuộc thi người mẫu, hoa hậu như giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, á quân Asia's Next Top Model 2017, top 10 và đoạt giải Người đẹp châu Á tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Trong những năm trở lại đây, cô đắt show làm vedette. Ảnh: FBNV Xem video: "Minh Tú reaction phần thi trang phục dân tộc của Khánh Vân tại Miss Universe 2021". Nguồn Minh Tú

