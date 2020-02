Giáng My khoe vẻ đẹp không tuổi khi hội ngộ dàn sao Việt

Giáng My không hổ danh là "mỹ nhân không tuổi" của showbiz Việt. Xuất hiện trong dịp đầu năm, Hoa hậu Đền Hùng gây ấn tượng với vẻ đẹp đằm thắm, trẻ trung. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My diện bộ váy lộng lẫy của NTK Hoàng Hải. Giáng My khoe nét yêu kiều khi diện chiếc đầm đỏ thiết kế nổi bật. Người đẹp hội ngộ ca sĩ Quang Dũng. Bình Minh và bà xã Anh Thơ hội ngộ cùng dàn sao Việt. Vợ diễn viên Bình Minh gợi cảm với thiết kế bó sát. Diễn viên Lý Hương - em gái Lý Hùng. Nữ diễn viên không kém phần nổi bật khi chọn chiếc đầm khoe vòng 1 gợi cảm. Hoa hậu Phương Lê hút mắt với bộ đầm xẻ đùi cao. Người đẹp Thanh Khoa đẹp dịu dàng với kiểu váy nhẹ nhàng nữ tính. Năm 2019, Thanh Khoa đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới.Hoa hậu Giáng My chụp ảnh cùng dàn sao Việt. Xem video "Quang Dũng hát Dạ khúc". Nguồn Youtube:

Giáng My không hổ danh là "mỹ nhân không tuổi" của showbiz Việt. Xuất hiện trong dịp đầu năm, Hoa hậu Đền Hùng gây ấn tượng với vẻ đẹp đằm thắm, trẻ trung. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My diện bộ váy lộng lẫy của NTK Hoàng Hải. Giáng My khoe nét yêu kiều khi diện chiếc đầm đỏ thiết kế nổi bật. Người đẹp hội ngộ ca sĩ Quang Dũng. Bình Minh và bà xã Anh Thơ hội ngộ cùng dàn sao Việt. Vợ diễn viên Bình Minh gợi cảm với thiết kế bó sát. Diễn viên Lý Hương - em gái Lý Hùng. Nữ diễn viên không kém phần nổi bật khi chọn chiếc đầm khoe vòng 1 gợi cảm. Hoa hậu Phương Lê hút mắt với bộ đầm xẻ đùi cao. Người đẹp Thanh Khoa đẹp dịu dàng với kiểu váy nhẹ nhàng nữ tính. Năm 2019, Thanh Khoa đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới. Hoa hậu Giáng My chụp ảnh cùng dàn sao Việt. Xem video "Quang Dũng hát Dạ khúc". Nguồn Youtube: