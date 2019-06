Giáng My bị nhận xét như búp bê sống ở tuổi 50 vì ảnh photoshop quá đà

Giáng My là một trong những người đẹp U50 của showbiz Việt vẫn giữ được sự trẻ trung, nhan sắc ngày càng rạng rỡ. Hoa hậu đền Hùng luôn chăm chút vẻ bề ngoài, xuất hiện chỉn chu ở các sự kiện. Giáng My từng chia sẻ cô áp dụng phương pháp dưỡng da thiên nhiên, ăn nghệ nướng chấm mật ong hoặc nghiền nát khoai tây trộn với sữa tươi đắp lên mặt. Ngoài ra, cô còn xông hơi, đắp mặt nạ tảo biển tự làm, uống bổ sung dưỡng chất, uống nhiều nước và ăn chất xơ, trái cây để da khỏe đẹp từ bên trong. Ảnh: H.B.N. Tuy nhiên, Giáng My dường như "nghiện" photoshop. Không khó để nhận ra điều này khi so sánh một số hình ảnh tại sự kiện và ảnh cô đăng tải trên trang cá nhân. Với ảnh chưa chỉnh sửa kỹ, dấu hiệu tuổi tác ít nhiều cũng xuất hiện trên gương mặt Hoa hậu đền Hùng năm 1992. Ảnh: Huy Lê. Bức hình Giáng My chia sẻ trên trang cá nhân hôm 3/6 được cho là đã chỉnh sửa quá đà, khiến gương mặt cô mịn màng không tì vết và nhìn giống "búp bê sống". Ở khoảnh khắc này, Giáng My nhìn trẻ hơn đến 20 tuổi. Ảnh: FBNV. Mặt thon, cằm nhọn, công nghệ chỉnh sửa khiến Giáng My "lột xác" thành cô gái tuổi đôi mươi. Hầu hết bức hình của hoa hậu U50 có đặc điểm chung là gương mặt biểu cảm đơ cứng. Ảnh: FBNV. Giáng My quá khác lạ trong hai khung hình. Ở bức ảnh bên phải, Hoa hậu đền Hùng thậm chí có nét giống các nữ thần tượng Kpop. Nếu chỉ dựa vào ảnh, không ai có thể nghĩ đây là nhan sắc người phụ nữ 48 tuổi. Ảnh: FBNV. Cách đây ba năm, Giáng My từng vướng sự cố chỉnh sửa ảnh đến mức méo mó, khiến cư dân mạng xôn xao. Khi đó, người đẹp giãi bày: "Khi gửi từ Pháp về Việt Nam, ảnh bị chỉnh sửa, méo mó, tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Không hiểu tai nạn do đâu, cổ mình đang bình thường, tự nhiên thành vẹo vọ. Tôi đã gọi cho ê-kíp của mình nói rằng chỉ muốn vẻ đẹp tự nhiên, chứ không muốn cái gì bị bóp méo quá". Ảnh: FBNV. Trong bức ảnh áo tắm Giáng My đăng tải hồi tháng 4, gương mặt cô tiếp tục biểu cảm đơ cứng quen thuộc. Nhưng không thể phủ nhận ở tuổi U50, hoa hậu vẫn giữ được vóc dáng đẹp, thon thả nhờ chế độ ăn khoa học, kết hợp tập luyện. Ảnh: FBNV.

