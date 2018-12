Giang Hồng Ngọc hành động "lạ" sau tin đồn bí mật mang thai

Mới đây, Giang Hồng Ngọc gây bất ngờ khi lần đầu tiên đăng tải hình ảnh đang ôm chặt cậu con trai nhỏ trên tay lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc hạnh phúc viết: 'My son. Welcome to the first Christmas together' (Tạm dịch: Con trai yêu của tôi. Chào mừng Giáng sinh đầu tiên của mẹ con mình).

Dù đã là bà mẹ một con nhưng trong bức ảnh, Giang Hồng Ngọc vẫn giữ được vóc dáng thon thả cùng gương mặt xinh đẹp vốn có. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã cố tình chọn góc chụp để không lộ gương mặt cậu con trai.

Giang Hồng Ngọc lần đầu công khai hình ảnh con trai sau thời gian úp mở. Theo đó, đại diện của nữ ca sĩ xác nhận việc cô đã bí mật sinh con trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, Giang Hồng Ngọc chưa muốn chia sẻ quá nhiều thông tin về chuyện cá nhân vì muốn tập trung cho việc chăm sóc con và công việc. Phía Giang Hồng Ngọc cũng cho biết, nữ ca sĩ sẽ có thông báo chính thức tới báo chí về việc này trong thời gian tới.



Chia sẻ trên một tờ báo, bạn thân của Giang Hồng Ngọc tiết lộ nữ ca sĩ đã bí mật sinh con tại Mỹ cách đây một tháng. Khi quý tử cứng cáp và sức khỏe phục hồi sau kỳ vượt cạn, nữ ca sĩ mới đưa con về nước.

Giang Hồng Ngọc từng công khai bạn trai vào tháng 6 vừa qua. Đăng ảnh nắm tay người yêu nhưng giấu mặt, cô nhắn nhủ: "Mong ta bình yên anh nhé".Sau đó, nghi vấn Giang Hồng Ngọc mang thai với bạn trai sau một thời gian công khai hẹn hò đã gây xôn xao showbiz từ giữa tháng 9/2018. Ca sĩ liên tục lộ vòng hai lớn bất thường càng được khán giả khẳng định thông tin là chính xác.

Ngay lập tức, để giải đáp thắc mắc từ công chúng, cô đã úp mở: “Tôi 29 tuổi rồi, vậy là đã ngấp nghé 30. Vì vậy nếu tin đồn tôi mang thai là sự thật đi chăng nữa thì tôi thấy đó là chuyện rất thường tình và tôi xem điều đó như là một sự may mắn, một niềm hạnh phúc cho riêng mình trong cuộc sống. Tôi thấy trong thời buổi này để có được một đứa con do ông trời ban tặng là điều rất thiêng liêng và không phải ai cũng dễ dàng có được“.

Giang Hồng Ngọc từng là bóng hồng được đại gia Hà Dũng nâng đỡ từ những ngày đầu đi hát. Nữ ca sĩ sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn vì ba mẹ phá sản, nợ nần. Tuổi thơ của cô từng có tới 22 lần chuyển nhà. Từ khi bước chân vào con đường ca hát, Giang Hồng Ngọc chăm chỉ làm việc, không có scandal.

Sự nghiệp ca hát của cô không mấy khởi sắc. Đến khi cô tham gia cuộc thi Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên, dưới sự hỗ trợ của Hồ Ngọc Hà, cô đoạt giải quán quân. Sau đó, cô tiếp tục thử sức với The Remix. Nhờ đó, Giang Hồng Ngọc được nhiều khán giả biết tới.