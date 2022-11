Em gái Trấn Thành “lột xác” ngày càng quyến rũ khi gia nhập Vbiz

Huỳnh Uyển Ân, em gái Trấn Thành là gương mặt mới trong Vbiz. Mới đây, Uyển Ân được vào vai chính trong bộ phim "Nhà bà Nữ" do anh trai Trấn Thành sản xuất. Từ năm 2019, Uyển Ân tham gia một số dự án phim, web-drama như "Oppa Phiền Quá Nha" cùng chị dâu Hari Won và phim "Bố già" của anh trai Trấn Thành, "Làng xóm cha cha cha", "Đôi mắt âm dương", "Mẹ ác ma cha thiên sứ". Tham gia showbiz, Uyển Ân thường cùng anh trai xuất hiện trong những lần đi chơi với bạn bè trong giới giải trí. Kể từ khi đặt chân vào showbiz, nhan sắc của Uyển Ân ngày càng thăng hạng. Cô gái sinh năm 1999 chăm chút cho ngoại hình của mình hơn bằng phục trang, trang điểm và tập luyện chăm chỉ để có vóc dáng thon thả. Để có được vóc dáng và khuôn mặt thanh thoát như hiện tại, Uyển Ân đã tích cực tập luyện và ăn uống khoa học để giảm được hơn 10kg. Từ khi giảm cân, khuôn mặt của em gái Trấn Thành được nhận xét là ngày càng ưa nhìn, duyên dáng. Uyển Ân khi chưa giảm cân, khuôn mặt to, không sắc nét như bây giờ. Thân hình của cô lúc đó cũng mập mạp hơn so với hiện tại. Xem video "Vì sao Bố già của Trấn Thành cháy vé". Nguồn VTV24:

