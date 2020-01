Elly Trần đăng status tâm trạng sau sự cố ngã quỵ trên thảm đỏ

Gần đây, Elly Trần mất ngủ, stress vì gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, tối ngày 15/1, cô vẫn dự sự kiện vì đã nhận lời từ trước. Ảnh: Ngôi sao Tại sự kiện, Elly Trần tỏ ra khá mệt mỏi vì đang bị sốt phát ban. Ảnh: Ngôi sao Do cơ thể suy nhược nên bà mẹ hai con đã ngã quỵ trên thảm đỏ. Ảnh: Ngôi sao Hình ảnh Elly Trần được dìu rời khỏi thảm đỏ. Ảnh: Ngôi sao Hiện tại, sức khỏe của Elly Trần đã ổn. Tuy nhiên, sau sự cố, cô đăng tải những status tâm trạng giống như trước đó. Ảnh: Ngôi sao "Nhiều người vẫn nói nếu thấy buồn quá thì cứ ngủ cho quên đi. Nhưng thật ra lại có những người chỉ cần nhắm mắt lại thôi là thấy còn buồn hơn cả khi thức nữa", hot girl một thời viết. Elly Trần còn đăng tải dòng tâm sự bằng tiếng Anh với nội dung "Tôi mạnh mẽ nhưng mệt mỏi". Cách đây ít ngày, Elly Trần bất ngờ bày tỏ đã thức trắng 3 đêm. Ngoài ra, cô còn viết: "Vợ đẹp con xinh đàn ông sẽ không đi ngoại tình là một lý thuyết đẹp đẽ". Elly Trần cũng đăng tải hình ảnh khóc đỏ mắt kèm lời tâm sự: "Tôi không muốn bị trầm cảm lúc này, còn nhiều việc phải làm và nhiều thứ phải lo. Không được trầm cảm! Tôi sẽ ổn”. Bà mẹ 2 con tiếp tục đăng tải dòng tâm sự bằng tiếng Anh với nội dung: “Cô ấy sợ làm trái tim mình tê dại vì cảm giác đau đớn và vui sướng. Nhưng điều cô ấy không bao giờ biết là nỗi sợ hãi sẽ khiến tâm hồn tan vỡ". Từ những chia sẻ của Elly Trần, không ít người nghi ngờ chuyện tình cảm của cô gặp trục trặc. Sau nghi vấn chồng ngoại tình, Elly Trần xuất hiện với hình ảnh gầy gò. Tại một sự kiện, Elly Trần thừa nhận cô sụt cân nhiều do có nhiều vấn đề phải suy nghĩ và một phần do áp lực công việc. Bà mẹ hai con trấn an fan rằng cô sẽ sớm cân bằng lại cuộc sống. Mời quý độc giả xem video "Elly Trần tham gia gameshow Nhanh như chớp". Nguồn HTV

