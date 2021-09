Đường tình ồn ào của Thủy Tiên - Công Vinh trước khi kết đôi

Khi mới quen nhau, Thủy Tiên - Công Vinh chọn cách giữ bí mật. Đến khi công khai, chuyện tình của cặp đôi vấp phải những ý kiến trái chiều vì tin đồn chỉ là hợp đồng để PR. Hậu công khai, sự nghiệp bóng đá của Công Vinh tụt dốc không phanh còn Thủy Tiên được cho là điềm gở của bạn trai. Trước những sóng gió, cả hai không buông tay nhau để có tổ ấm hạnh phúc như hiện tại. Trong quá khứ, Thủy Tiên từng hẹn hò nhạc sĩ Quốc Bảo. Khoảng thời gian 2005 - 2007, Thủy Tiên được Quốc Bảo giúp đỡ phát hành CD. Theo lời kể của Thủy Tiên, cả hai hẹn hò sau một thời gian ngắn làm việc chung. “Tôi bị… choáng trước người đàn ông như vậy! Có thể do anh ấy lớn tuổi, trải nghiệm nhiều nên rất hiểu tôi", Thủy Tiên nói. Ảnh: Mốt và cuộc sống Sau khi chia tay nhạc sĩ Quốc Bảo, Thủy Tiên chia sẻ cô từng rất yêu nam nhạc sĩ và nhận mọi lỗi lầm về phía mình. Ảnh: Mốt và cuộc sống Thủy Tiên còn từng yêu ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Cả đến với nhau sau khi nam ca sĩ tạm rời xa showbiz vì bệnh tật. Hậu chia tay, Ưng Hoàng Phúc bất ngờ tiết lộ ê-kíp của Thủy Tiên từng đề nghị anh cùng làm scandal nhưng anh từ chối. Ngoài ra, Ưng Hoàng Phúc còn khẳng định hai người chia tay bởi mẹ của anh không thích tính cách của Thủy Tiên. Ảnh: Zing Trước lời tố Ưng Hoàng Phúc, Thủy Tiên cho hay, cô rất thất vọng về tình cũ. “Đến giờ tôi vẫn không tin Phúc có thể hành xử như vậy. Với Phúc, tôi đã đánh mất một thứ rất qu‎ý giá, đó là lòng tin. Tôi tin Phúc là người hiền lành, tình cảm, nhưng có lẽ, tôi đã mù quáng và nhìn nhầm”, nữ ca sĩ chia sẻ trên Thế giới văn hóa năm 2010. Thủy Tiên chia sẻ lý do không đôi co với tình cũ: “Chuyện hai người chia tay rồi lôi nhau lên báo nói xấu, kể tội nhau, rồi đôi co qua lại rất rẻ tiền. Nếu tôi nói ra mọi chuyện, Phúc sẽ chẳng yên bình như bây giờ. Thực tình, tôi thấy thương cho Phúc và không muốn đôi co gì nữa”. Ảnh: Lao động Trước khi đến với Thủy Tiên, Công Vinh 2 lần vướng ồn ào tình cảm. Năm 2003, Công Vinh quen Thùy Dung trong một buổi giao lưu văn nghệ. Năm 2007, Thùy Dung cùng mẹ và em gái của Công Vinh sang Thái Lan cổ vũ cho nam cầu thủ. Ảnh: Gia đình Việt Nam Phía Thùy Dung cho biết, cô là người yêu của Công Vinh. Tuy nhiên, năm 2008, khi được hỏi về Thùy Dung, Công Vinh lại phủ nhận mối quan hệ tình cảm. Anh cho hay: "Thùy Dung nào nhỉ. Tôi có biết cô Thùy Dung là cô nào đâu nhỉ". Ảnh: Gia đình Việt Nam Ngoài Thùy Dung, Công Vinh còn phủ nhận chuyện tình cảm với Pha Lê dù nữ ca sĩ thừa nhận hẹn hò năm 2008. Thậm chí, ông xã của Thủy Tiên còn tuyên bố không biết Pha Lê là ai. Xem video "Thủy Tiên lần đầu nấu cháo lòng quẩy cho Công Vinh". Nguồn FBNV

