Diva Hồng Nhung làm rõ việc viết di chúc

Từ New Zealand, diva Hồng Nhung chia sẻ, việc viết di chúc đối với cô là việc làm thiết thực và văn minh mà bản thân đã bắt đầu làm sau khi có con nhỏ. “Nó không hề mang tính “chuẩn bị ra đi”, ca sĩ Hồng Nhung nhấn mạnh. Trước đó, vào tháng 3/2025, giữa cuộc chiến ung thư vú, "cô Bống" bất ngờ cho biết, bản thân đã viết di chúc. "Tôi làm di chúc, với ước nguyện khi nhắm mắt mãi mãi, xin thả một nhúm tro nhỏ xíu trên sông Hồng", Hồng Nhung chia sẻ. Nữ ca sĩ cho biết, cô cố gắng bình tĩnh, chấp nhận thực tế và tin tưởng vào các bác sĩ. “Hồng Nhung đã trải qua đợt điều trị dành cho mình và sẵn sàng bước vào chương mới của đời sống cùng với các sản phẩm âm nhạc đã, đang và sẽ phát hành”, bà mẹ hai con chia sẻ. Hồng Nhung trân quý tình cảm gia đình, bạn bè, xã hội dành cho mình. Trong cuộc phỏng vấn với VOV vào tháng 4/2025, "cô Bống" tiết lộ, cô nhận được tin chẩn đoán bệnh vào ngày 1/11/2024. Tuy nhiên, nữ ca sĩ giấu bệnh tình để hoàn thành live concert Hồng Nhung hát về Hà Nội vào ngày 30/11/2024. Hồng Nhung phẫu thuật vào tháng 1/2025. Sau ca mổ, cô công khai bệnh tình. Chia sẻ trên VTV, Hồng Nhung cho biết, âm nhạc đã giúp cô rất nhiều. "Ngay từ những giây phút đầu tiên khi biết tin, âm nhạc là nơi tôi tìm về để giải tỏa nỗi lo âu. Những giai điệu và ca từ đã giúp tôi cảm thấy bình an", nữ ca sĩ tâm sự. Hồng Nhung tươi tắn trong buổi biểu diễn ở New Zealand vào ngày 26/4 vừa qua. "Quả là một chuyến đi khá bão táp (với nhiều chuyến bay trễ, huỷ), để tới phút mở màn, vẫn là sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên cho cả ban tổ chức và mọi người", cô tiết lộ. Xem video: "Diva Hồng Nhung công khai bị bệnh ung thư vú". Nguồn FB Hồng Nhung

