Bí ẩn về quái vật khổng lồ hùng mạnh nhất biển cả

Kraken là quái vật biển khổng lồ được miêu tả lần đầu trong thần thoại Scandinavia và văn học Iceland từ thế kỷ XIII, nổi tiếng qua hình ảnh trong phim Cuộc chiến giữa các vị thần. (Ảnh: The Viking Herald) Theo truyền thuyết, Kraken có thân hình như đảo nhỏ, nhiều xúc tu, có thể nuốt tàu bè và làm khuấy động cả vùng biển. (Ảnh: The Conversation) Các học giả cho rằng Kraken được lấy cảm hứng từ mực khổng lồ – sinh vật có thật sống ở vùng biển sâu, hiếm khi con người thấy được. (Ảnh: Snargl) Nhà khoa học Thụy Điển Carolus Linnaeus từng phân loại Kraken là động vật chân đầu trong sách Systema Naturae (1735). (Ảnh: The Demonic Paradise Wiki ) Đến cuối thế kỷ 18, những báo cáo của thủy thủ và nhà sử học Erik Pontoppidan mô tả Kraken rất cụ thể, làm dấy lên tranh luận về sự tồn tại của quái vật biển này. (Ảnh: Ancient Origins) Nhiều bằng chứng về xác mực khổng lồ dạt bờ (dài đến hơn 20m, nặng gần 25 tấn) đã được ghi nhận từ thế kỷ XIX đến nay. (Ảnh: Hotstar) Năm 2011, giáo sư Mark McMenamin tuyên bố hóa thạch thằn lằn cá Ichthyosaur bị giết bởi sinh vật dài đến 30m – có thể là Kraken thời tiền sử. (Ảnh: Incertae Sedis) Dù chưa thể khẳng định Kraken từng tồn tại, giới khoa học công nhận mực khổng lồ là loài sinh vật bí ẩn có thật, góp phần nuôi dưỡng huyền thoại về thủy quái Kraken. (Ảnh: Posters)

