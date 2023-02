Được so sánh với Trấn Thành, đạo diễn Phước Sang nói điều bất ngờ

Phước Sang là cái tên quen thuộc với giới nghệ thuật, gắn liền với nhiều vai diễn, phim điện ảnh nổi tiếng.

Đạo diễn Phước Sang.

Sau những "sóng gió" trong cuộc sống, đạo diễn Phước Sang hiện đã lùi về sau ánh đèn sân khấu, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Mới đây nhất, đạo diễn Phước Sang đã có những chia sẻ hiếm hoi về chuyện nghề, trong đó đáng chú ý là việc nam đạo diễn nổi tiếng một thời có những nhận xét về "đàn em" Trấn Thành.

Theo đó khi được hỏi về việc có biết phim điện ảnh Nhà Bà Nữ hay không, đạo diễn Phước Sang không ngần ngại trả lời: "Phim đang ăn khách nhất Việt Nam mà sao không biết, anh dân làm phim mà nên anh phải quan tâm, theo dõi chứ!".

Đạo diễn Phước Sang dành những lời khen cho phim Nhà Bà Nữ.

"Theo riêng cá nhân anh, câu chuyện trong Nhà Bà Nữ được dẫn dắt đúng đến trái tim người xem, giới bình dân lao động ai cũng có, ai cũng thấy mình trong đó cả. Vì thế nên phim dễ chạm đến số đông khán giả", đạo diễn Phước Sang nhận xét.

Ngoài ra đạo diễn Phước Sang cũng gặp phải tình huống khó khi được yêu cầu so sánh bản thân với nghệ sĩ Trấn Thành. Trước tình huống này, đạo diễn Phước Sang cho rằng việc so sánh là khập khiễng và thời điểm hiện tại đang là thời vận của "đàn em".

Đạo diễn Phước Sang dành những lời có cánh cho "đàn em" Trấn Thành.

"Chuyện so sánh với Thành thì mỗi người mỗi thời điểm khác nhau nên so sánh khập khiễng lắm. Hiện nay thời vận của Thành, vận may của Thành nên anh chúc mừng cho Thành, chúc Thành thành công hơn nữa.

Còn việc so sánh khập khiễng lắm, mình chỉ mong Thành luôn thành công, giữ được niềm tin yêu của khán giả phát huy hơn nữa để mang đến đời sống điện ảnh thực thụ cho người làm nghề lẫn người xem", đạo diễn Phước Sang cho biết.