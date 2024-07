Đức Tuấn đứng trên mái nhà cổ ở Hội An và loạt ồn ào

Hình ảnh ca sĩ Đức Tuấn đứng trên mái nhà cổ ở Hội An chụp ảnh khiến dư luận rất bức xúc. Ảnh: FBNV. Theo Pháp Luật TP HCM, Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho rằng cần phải xử lý nghiêm làm gương vụ việc Đức Tuấn chụp hình trên nóc nhà phố cổ Hội An. Ảnh: FBNV. “Vụ việc này Sở cũng đã nắm thông tin qua báo chí, Chủ tịch UBND TP Hội An đang chỉ đạo xác minh, khi có kết quả sẽ báo cáo tỉnh”, ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết. Ảnh: FBNV. Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An chia sẻ trên Vietnamnet, hành động của Đức Tuấn là khó chấp nhận. Theo ông Lanh, bức ảnh chụp một người bình thường đứng trên mái nhà đã là không thích hợp đây là di sản văn hóa thế giới, hành vi đó là vi phạm luật di sản. Ảnh: FBNV. Đức Tuấn vướng không ít ồn ào. Tháng 3/2019, ca sĩ Mỹ Lan - người tự nhận là vợ cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh tố Đức Tuấn hát sai lời Hoa trinh nữ của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết, Đức Tuấn sửa lời bản gốc từ: “Tôi chỉ là người lính xa nhà…”, “Và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về” thành “Tôi chỉ là khách phong trần...”, “... tan giặc rước vua về”. Ảnh: Tiền Phong. “Khi sửa lời đã làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của bài hát thì không thể chấp nhận được. Về bản quyền thì gia đình Mỹ Lan có quyền yêu cầu phía Việt Nam cấm lưu hành bài hát này và thông báo cho bên Youtube biết liên quan đến tác quyền”, Mỹ Lan còn viết. Ảnh: FBNV. Đức Tuấn khẳng định anh không sửa lời bài hát. Trên Vietnamnet, nam ca sĩ cho hay: “Tôi khẳng định hoàn toàn không có chuyện tự ý sửa lời nhạc của ai cả. Tôi còn giữ bản thu gốc của chính tác giả bài Hoa trinh nữ là Trần Thiện Thanh để tham chiếu. Và ông đã hát “Tôi chỉ là người khách phong trần” trong bản thu bài Hoa trinh nữ gần như là cuối cùng của mình”. Ảnh: FBNV. Đức Tuấn cho biết thêm: “Nếu chị Mỹ Lan gọi điện thoại hay gửi mail chính thức thì tôi sẽ phản hồi. Còn đằng này mọi thứ chỉ là tin đồn thì tôi không có gì để trả lời. Tôi nghĩ mọi người đang đẩy vụ việc đi quá xa chứ bản chất vấn đề không có gì cả. Tôi và ê-kíp đã làm mọi thứ hợp pháp nên không có gì phải lo lắng”. Ảnh: FBNV. Phía nhạc sĩ Lê Châu - con ruột của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cho biết: “Vào Gala năm 1987, khi ba tôi được trở lại sân khấu, ba tôi đã chủ động sửa chữ “lính phong trần” thành “khách phong trần” để phù hợp hơn với tình hình lúc đó. Và phiên bản Đức Tuấn đang sử dụng trong album là đúng theo phiên bản ghi âm gần như cuối cùng của ba chúng tôi”. Ảnh: FBNV. Được minh oan, Đức Tuấn chia sẻ trên Gia Đình Xã Hội: “Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía ca sĩ Mỹ Lan. Và tôi cũng không mong nhận được lời xin lỗi từ cô ấy vì ngay cả khi lời “tố” này tố nọ xảy ra thì đó cũng chỉ là thông tin trên mạng xã hội chứ tôi cũng không nhận được thông báo chính thức nào”. Ảnh: FBNV. Năm 2017, Đức Tuấn ra mắt MV Trăng dưới chân mình. Nhiều khán giả tranh cãi về việc nam ca sĩ có nhiều cảnh nóng với cả nam và nữ diễn viên. Ảnh: Người Đưa Tin. Về ồn ào của MV, Đức Tuấn chia sẻ trên Người Đưa Tin: "Với tôi, yêu đồng giới không có gì bất thường hay đáng để gây tranh cãi cả. Chính mọi người làm nó bất thường, nhìn như một việc bất thường và có ý né tránh nó. MV này là cách tôi phản ánh lại hiện thực của cuộc sống mà không phải sợ sệt gì". Ảnh: Người Đưa Tin. Xem video: "Đức Tuấn hát Chia tay tình đầu". Ảnh: FBNV

