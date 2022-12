Dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng 5 MC đếm ngược đón năm mới 2023

22h ngày 31/12/2022 trên sóng VTV1 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đếm ngược Countdown 2023 - chương trình đặc biệt đón chào năm mới 2023 với chủ đề “Hành trình của hạnh phúc” tại 2 điểm cầu Hà Nội và Phú Quốc. Chương trình với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam cùng 5 MC dẫn dắt là: Đức Bảo, Thùy Linh, Danh Tùng, Mỹ Lan và MC Sơn Lâm. Các nghệ sĩ tham gia chương trình là những tên tuổi nổi tiếng, cùng hoà chung niềm vui, tình yêu bằng giai điệu để đếm ngược chào đón năm mới tràn đầy hy vọng, bình an, tốt đẹp. Theo ban tổ chức, dàn nghệ sĩ góp mặt gồm: Diva Mỹ Linh, Đức Tuấn, Trọng Hiếu, Uyên Linh, Lân Nhã, Nguyên Hà, Trung Quân Iol, Đào Tố Loan, Phạm Anh Khoa, ban nhạc Bức Tường, Dalab, FB boiz, Lan Quỳnh (Sao mai 2022), Hồng Hạnh (Sao Mai 2022), Thu Hằng (Sao Mai 2017), Rapper Ram C, Rapper Phúc Minh, Tùng Dương, Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương, Ngọc Mai, Hoàng Tôn, Vũ Thảo My, Minh Ngọc, Nhóm Oplus. Trong không khí khép lại năm cũ và chào đón năm mới 2023, khán giả VTV sẽ được thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, nhiều màu sắc đến từ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng về một năm vực dậy sau đại dịch của Việt Nam. Những bài hát trong chương trình được lựa chọn với màu sắc âm nhạc đa dạng, tạo không khí âm nhạc trẻ trung hiện đại nhưng vẫn sang trọng, đẳng cấp và lôi cuốn người xem. Điều thú vị là các không gian âm nhạc được liên tục thay đổi đa dạng các thể loại âm nhạc như Pop, Rock, Pop Ballad, Rap, thính phòng… cùng với những màn dàn dựng công phu, kỹ lưỡng. Có thể kể đến một số tác phẩm đáng được đón đợi như “Bài ca tự do” sẽ được phối khí mới lại với nhiều không gian âm nhạc trong một tác phẩm: âm nhạc thính phòng cổ điển, nhạc Pop, Rap và sự hào hùng của dàn hợp xướng qua phần trình diễn của ca sĩ Mỹ Linh, Rapper Dr Peem và dàn hợp xướng; Ban nhạc Bức tường có sự kết hợp mới với Rapper tạo nên một màu sắc mới trong sự kết hợp giữa nhạc Rock và nhạc Rap; Ca sĩ Đức Tuấn sẽ trình diễn ca khúc “Vài lần đón đưa”... Cùng với phần nghệ thuật, 5 MC trong chương trình sẽ dẫn dắt, đưa khán giả đến với những nhân vật đặc biệt tham gia đại nhạc hội Countdown năm nay. Những câu chuyện của các khách mời hứa hẹn mang đến cho khán giả những cảm xúc lắng đọng trong khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Ngoài ra, hành trình của Countdown 2023 - chương trình đặc biệt đón chào năm mới 2023 với chủ đề “Hành trình của hạnh phúc” còn đưa người xem đến với nhiều vùng đất trên khắp cả nước thông qua các phóng sự được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, mang đến bức tranh toàn cảnh của Việt Nam năm 2022.Xem video "Gia đình Quyền Linh chúc xuân". Nguồn FBNV

22h ngày 31/12/2022 trên sóng VTV1 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đếm ngược Countdown 2023 - chương trình đặc biệt đón chào năm mới 2023 với chủ đề “Hành trình của hạnh phúc” tại 2 điểm cầu Hà Nội và Phú Quốc. Chương trình với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam cùng 5 MC dẫn dắt là: Đức Bảo, Thùy Linh, Danh Tùng, Mỹ Lan và MC Sơn Lâm. Các nghệ sĩ tham gia chương trình là những tên tuổi nổi tiếng, cùng hoà chung niềm vui, tình yêu bằng giai điệu để đếm ngược chào đón năm mới tràn đầy hy vọng, bình an, tốt đẹp. Theo ban tổ chức, dàn nghệ sĩ góp mặt gồm: Diva Mỹ Linh, Đức Tuấn, Trọng Hiếu, Uyên Linh, Lân Nhã, Nguyên Hà, Trung Quân Iol, Đào Tố Loan, Phạm Anh Khoa, ban nhạc Bức Tường, Dalab, FB boiz, Lan Quỳnh (Sao mai 2022), Hồng Hạnh (Sao Mai 2022), Thu Hằng (Sao Mai 2017), Rapper Ram C, Rapper Phúc Minh, Tùng Dương, Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương, Ngọc Mai, Hoàng Tôn, Vũ Thảo My, Minh Ngọc, Nhóm Oplus. Trong không khí khép lại năm cũ và chào đón năm mới 2023, khán giả VTV sẽ được thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, nhiều màu sắc đến từ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng về một năm vực dậy sau đại dịch của Việt Nam. Những bài hát trong chương trình được lựa chọn với màu sắc âm nhạc đa dạng, tạo không khí âm nhạc trẻ trung hiện đại nhưng vẫn sang trọng, đẳng cấp và lôi cuốn người xem. Điều thú vị là các không gian âm nhạc được liên tục thay đổi đa dạng các thể loại âm nhạc như Pop, Rock, Pop Ballad, Rap, thính phòng… cùng với những màn dàn dựng công phu, kỹ lưỡng. Có thể kể đến một số tác phẩm đáng được đón đợi như “Bài ca tự do” sẽ được phối khí mới lại với nhiều không gian âm nhạc trong một tác phẩm: âm nhạc thính phòng cổ điển, nhạc Pop, Rap và sự hào hùng của dàn hợp xướng qua phần trình diễn của ca sĩ Mỹ Linh, Rapper Dr Peem và dàn hợp xướng; Ban nhạc Bức tường có sự kết hợp mới với Rapper tạo nên một màu sắc mới trong sự kết hợp giữa nhạc Rock và nhạc Rap; Ca sĩ Đức Tuấn sẽ trình diễn ca khúc “Vài lần đón đưa”... Cùng với phần nghệ thuật, 5 MC trong chương trình sẽ dẫn dắt, đưa khán giả đến với những nhân vật đặc biệt tham gia đại nhạc hội Countdown năm nay. Những câu chuyện của các khách mời hứa hẹn mang đến cho khán giả những cảm xúc lắng đọng trong khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Ngoài ra, hành trình của Countdown 2023 - chương trình đặc biệt đón chào năm mới 2023 với chủ đề “Hành trình của hạnh phúc” còn đưa người xem đến với nhiều vùng đất trên khắp cả nước thông qua các phóng sự được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, mang đến bức tranh toàn cảnh của Việt Nam năm 2022. Xem video "Gia đình Quyền Linh chúc xuân". Nguồn FBNV