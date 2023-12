Động thái của loạt mỹ nhân Việt khi dính tin đồn lộ clip nóng

Phương Mỹ Chi là sao Vbiz mới nhất bị dính tin đồn lộ clip nóng. Ngày 8/12, giọng ca "Vũ trụ có anh" đã chính thức lên tiếng phủ nhận. (Ảnh: FBNV) Mới nhất, Phương Mỹ Chi đã tập hợp bằng chứng, gửi đơn trình báo đến cơ quan điều tra của Bộ Công an. Nữ ca sĩ cũng cho biết, các chuyên gia an ninh mạng nhận định, nhân vật trong clip nhạy cảm không phải cô và "có dấu hiệu can thiệp bằng công nghệ". (Ảnh: FBNV) Ngày 2/3/2021, Ninh Dương Lan Ngọc trở thành tâm điểm bàn tán khi mạng xã hội xôn xao trước một clip nóng và Lan Ngọc bị nghi là nhân vật nữ trong clip. Nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" đã lập tức lên tiếng phủ nhận. (Ảnh: Báo Giao thông) "Đầu tiên, tôi - Ninh Dương Lan Ngọc gửi lời xin lỗi đến các đơn vị nhãn hàng, đối tác, người thân, gia đình, bạn bè và đặc biệt là quý khán giả vì khiến mọi người phải đọc những thông tin không hay đang tràn lan trên mạng vừa qua. Nay tôi xin khẳng định người con gái trong đoạn clip đen đang tràn lan trên mạng không phải tôi. Sự việc này thật sự là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của tôi và ảnh hưởng rất lớn danh tiếng của tôi...", Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ. (Ảnh: FBNV) Ngày 15/12/2019, nữ diễn viên Thu Quỳnh bị dính tin đồn lộ clip nóng khi cư dân mạng truyền nhau clip nhạy cảm của một cặp đôi và nhân vật nữ bị nghi ngờ là diễn viên "Về nhà đi con". Tin đồn khiến Thu Quỳnh bức xúc. (Ảnh: Báo Giao thông) "Tôi cần được tôn trọng. Bực mình nhất là phải đi dọn rác không phải do mình vứt ra! Trước hết, cho phép Thu Quỳnh được gửi lời xin lỗi đến các anh, chị, em, bạn bè của Thu Quỳnh đã bị hoang mang bởi tin đồn và 1 clip được share chóng mặt tối nay. Cô gái trong clip không phải là tôi!", Thu Quỳnh tức giận lên tiếng. (Ảnh: FBNV) Tháng 7/2019, MC Hoàng Linh cũng bị cư dân mạng nghi ngờ là nhân vật chính trong một clip nóng và từ khóa clip nóng MC Hoàng Linh được tìm kiếm, chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Nữ MC đã lên tiếng phủ nhận một cách nhẹ nhàng. (Ảnh: FBNV) "Nghe giang hồ đồn Linh đang nổi tiếng ở các hội nhóm lắm. Khổ thân các con giời, rảnh quá share mỏi hết cả tay. Đêm qua các em hóng suốt không ngủ được đúng không? Thế mà lại chẳng có clip nào mới đau chứ...", nữ MC bày tỏ. (Ảnh: FBNV) Năm 2018, nữ ca sĩ Bích Phương cũng bị đồn thổi là nhân vật trong bức ảnh nhạy cảm, nhưng sự thực đây là gương mặt của nữ diễn viên phim người lớn Nhật Bản. (Ảnh: Báo Giao thông) "Đúng, nó vô hại với mình. Những tin nhắn xúc phạm vô căn cứ sẽ chẳng thể làm hại gì được mình, chắc chắn thế. Nhưng nó là hành động rất tồi. Và nó cũng không có gì vui cả nên mình post lên chỉ để nói với các bạn là nếu các bạn mong mình tổn thương vì chuyện này, mình trả lời là mình không tổn thương vì những chuyện vớ vẩn", Bích Phương bức xúc chia sẻ. (Ảnh: FBNV)Xem video: "Giới thiệu album Vũ trụ cò bay". Nguồn Phương Mỹ Chi

