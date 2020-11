Đời tư tai tiếng của rapper gốc Việt Tyga rải "mưa tiền" cho gái

Mới đây, rapper người Mỹ Tyga gây chấn động cư dân mạng với màn rải tiền trong tiệc sinh nhật thác loạn tại một câu lạc bộ thoát y. Đêm đó, rapper gốc Việt Tyga tay cầm hàng xấp đô la, rồi tung lên không, từng tập tiền rơi lả tả xuống người những cô gái nóng bỏng đang nhảy nhót trong club. Tiệc sinh nhật với màn tung tiền của Tyga được dân mạng khen là “ăn chơi không sợ mưa rơi” nhưng nhiều người cũng chỉ trích anh không đeo khẩu trang khi dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành. Tyga là rapper người Mỹ nhưng mang trong người một nửa dòng máu Việt Nam bởi mẹ anh là người Việt. Tên thật của Tyga là Michael Ray Nguyen Stevenson, anh mang trong mình dòng máu Việt Nam và Jamaica. Tyga rất yêu quê ngoại nên anh xăm cả chữ “Vietnam” lên cánh tay mình. Năm 2007, Tyga bắt đầu sự nghiệp rapper năm anh 18 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng. Năm 2011 chàng rapper sinh năm 1989 được đề cử giải Grammy (bài hát Deuces, hợp tác với Chris Brown, Kevin McCall) và BET Awards. Năm 2014 anh được đề cử giải World Music Awards. Tyga từng được xếp thứ 9 US Billboard 200 và hạng 1 nhạc Rap (US Billboard Top Rap Albums). Tyga cũng hợp tác với nhiều ngôi sao ca nhạc thế giới như: Justin Bieber, Chris Brown, Lil Wayne, Drake, Nicki Minaj… Tyga là một trong những rapper được giới trẻ yêu thích bởi là một nghệ sĩ đa tài. Ngoài ca hát, chàng rapper gốc Việt còn thử sức mình trong lĩnh vực sáng tác và thành lập công ty đĩa riêng mang tên Last Kings, thiết kế áo, mũ. Nổi tiếng nhưng Tyga cũng là ngôi sao khá nhiều tai tiếng. Năm 2012, anh bị hai người phụ nữ xuất hiện trong video “Make It Nasty” kiện và đòi bồi thường cho mỗi người 10 triệu USD vì đã để lộ ngực của họ mà không xin phép. Năm 2013, Tyga bị một phụ nữ kiện tội quấy rối tình dục, xâm phạm đời tư và gây căng thẳng tinh thần cho người này. Tháng 9/2013, Tyga bị nhà kim hoàn Jason trụ ở Beverly Hills kiện vì không thanh toán món đồ trang sức trị giá 91.000 USD. Rapper 31 tuổi còn dính lùm xùm không chịu trả tiền nhà thuê vào năm 2015 và 2016, bị tòa ra lệnh phải trả hai khoản nợ thuê nhà tổng cộng 170.000 USD vào hai năm này. Không đẹp trai nhưng Tyga lại rất đào hoa, anh toàn hẹn hò với các mỹ nhân nổi tiếng, điển hình là Kylie Jenner, em gái Kim Kardashian, khi cô mới 16 tuổi. Mối tình của họ kéo dài 2 năm thì kết thúc. Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng Tyga lại tiêu nhiều hơn số anh kiếm được, chính vì thế khi hẹn hò với Kylie anh còn vay của người yêu 2 triệu USD để tiêu xài. Trước khi hẹn hò với Kylie, Tyga từng đính hôn với người mẫu Blac Chyna và họ có với nhau một con chung. Trong danh sách người tình của Tyga ngoài Kylie còn có người mẫu Victoria’s Secret Barbara Palvin (ảnh), người mẫu Arianny Celeste, người mẫu Anh quốc Emily Isabellea North. Xem video "Bắt gặp Rapper Andree hôn Ngọc Thảo". Nguồn Saostar

Mới đây, rapper người Mỹ Tyga gây chấn động cư dân mạng với màn rải tiền trong tiệc sinh nhật thác loạn tại một câu lạc bộ thoát y. Đêm đó, rapper gốc Việt Tyga tay cầm hàng xấp đô la, rồi tung lên không, từng tập tiền rơi lả tả xuống người những cô gái nóng bỏng đang nhảy nhót trong club. Tiệc sinh nhật với màn tung tiền của Tyga được dân mạng khen là “ăn chơi không sợ mưa rơi” nhưng nhiều người cũng chỉ trích anh không đeo khẩu trang khi dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành. Tyga là rapper người Mỹ nhưng mang trong người một nửa dòng máu Việt Nam bởi mẹ anh là người Việt. Tên thật của Tyga là Michael Ray Nguyen Stevenson , anh mang trong mình dòng máu Việt Nam và Jamaica. Tyga rất yêu quê ngoại nên anh xăm cả chữ “Vietnam” lên cánh tay mình. Năm 2007, Tyga bắt đầu sự nghiệp rapper năm anh 18 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng. Năm 2011 chàng rapper sinh năm 1989 được đề cử giải Grammy (bài hát Deuces, hợp tác với Chris Brown, Kevin McCall) và BET Awards. Năm 2014 anh được đề cử giải World Music Awards. Tyga từng được xếp thứ 9 US Billboard 200 và hạng 1 nhạc Rap (US Billboard Top Rap Albums). Tyga cũng hợp tác với nhiều ngôi sao ca nhạc thế giới như: Justin Bieber, Chris Brown, Lil Wayne, Drake, Nicki Minaj… Tyga là một trong những rapper được giới trẻ yêu thích bởi là một nghệ sĩ đa tài. Ngoài ca hát, chàng rapper gốc Việt còn thử sức mình trong lĩnh vực sáng tác và thành lập công ty đĩa riêng mang tên Last Kings, thiết kế áo, mũ. Nổi tiếng nhưng Tyga cũng là ngôi sao khá nhiều tai tiếng. Năm 2012, anh bị hai người phụ nữ xuất hiện trong video “Make It Nasty” kiện và đòi bồi thường cho mỗi người 10 triệu USD vì đã để lộ ngực của họ mà không xin phép. Năm 2013, Tyga bị một phụ nữ kiện tội quấy rối tình dục, xâm phạm đời tư và gây căng thẳng tinh thần cho người này. Tháng 9/2013, Tyga bị nhà kim hoàn Jason trụ ở Beverly Hills kiện vì không thanh toán món đồ trang sức trị giá 91.000 USD. Rapper 31 tuổi còn dính lùm xùm không chịu trả tiền nhà thuê vào năm 2015 và 2016, bị tòa ra lệnh phải trả hai khoản nợ thuê nhà tổng cộng 170.000 USD vào hai năm này. Không đẹp trai nhưng Tyga lại rất đào hoa, anh toàn hẹn hò với các mỹ nhân nổi tiếng, điển hình là Kylie Jenner, em gái Kim Kardashian, khi cô mới 16 tuổi. Mối tình của họ kéo dài 2 năm thì kết thúc. Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng Tyga lại tiêu nhiều hơn số anh kiếm được, chính vì thế khi hẹn hò với Kylie anh còn vay của người yêu 2 triệu USD để tiêu xài. Trước khi hẹn hò với Kylie, Tyga từng đính hôn với người mẫu Blac Chyna và họ có với nhau một con chung. Trong danh sách người tình của Tyga ngoài Kylie còn có người mẫu Victoria’s Secret Barbara Palvin (ảnh), người mẫu Arianny Celeste, người mẫu Anh quốc Emily Isabellea North. Xem video "Bắt gặp Rapper Andree hôn Ngọc Thảo". Nguồn Saostar