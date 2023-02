Đời tư gây chú ý của Yoo Ah In trước ồn ào bị cấm xuất cảnh

Mới đây, thông tin Yoo Ah In bị cấm xuất cảnh gây xôn xao dư luận. Nam diễn viên đang bị điều tra vì bị tình nghi sử dụng chất cấm propofol. Ảnh: Vietnamnet Trước ồn ào nghi sử dụng chất cấm, đời tư của Yoo Ah In không ít lần nhận được sự quan tâm của khán giả. Ảnh: Vietnamnet Theo Zing, tháng 2/2016, kênh Channel A tiết lộ, Yoo Ah In là nghệ sĩ nam luôn sống cùng tin đồn đồng tính. Anh nhiều lần bị bắt gặp tại các tụ điểm dành cho người đồng giới. Ảnh: Allkpop Tháng 7/2018, China Times đưa tin Yoo Ah In tới Thượng Hải du lịch cùng bạn bè. Nhiều người bắt gặp anh vui chơi tại một quán bar dành cho người đồng tính. “Trong nhóm của Yoo Ah In còn có bạn trai của anh ấy”, trang On tiết lộ. Ảnh: Zing Tháng 12/2021, một kênh Youtube đã chỉ ra loạt bằng chứng hẹn hò trên Instagram của Yoo Ah In và người đàn ông này và cho rằng đây chính là bạn trai của nam diễn viên. Ảnh: Vietnamnet Yoo Ah In từng cho biết, tin đồn giới tính là sự thổi phồng và xuyên tạc. Ảnh: Zing Yoo Ah In rất thân thiết với Song Hye Kyo. Anh tặng quà Song Hye Kyo mỗi dịp sinh nhật, tự lái xe đưa cô đi dạo buổi đêm, gửi xe cà phê đến trường quay, đăng ảnh chụp tạp chí của cô lên trang cá nhân, nhận lời đóng phim vì nữ diễn viên. Ảnh: Soompi Ồn ào Yoo Ah In bị tình nghi sử dụng chất cấm dường như ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của nam diễn viên. Những người trong ngành cho biết các nhân viên sản xuất và các công ty phân phối đang xem xét chặt chẽ kế hoạch trì hoãn ngày phát hành các bộ phim bom tấn có sự tham gia của Yoo Ah In. Ảnh: Korea Times Xem video "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

