Đời thường của thành viên nhóm City Boy “Biệt dược đen“

Phim "Biệt dược đen" cuốn hút ngay từ những tập đầu, xoay quanh cảnh ăn chơi, thác loạn của City Boy - nhóm thanh niên con quan chức và doanh nhân khét tiếng, có liên quan trực tiếp đến vụ án "biệt dược đen". Nhóm City Boy “Biệt dược đen" có sự góp mặt của dàn diễn viên quen mặt với khán giả. Đỗ Duy Nam vào vai Đạt "điên", vừa nghiện lại vừa tâm thần. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng ảnh hậu trường kèm chú thích hài hước: "Trong khi City Boy ai cũng đi siêu xe, còn em đi xe cấp cứu. Đơn giản thôi, bệnh viện của nhà em mà... đi cho nó khệnh". Đỗ Duy Nam thừa nhận tạo hình đặc biệt của Đạt "nghiện" với mái tóc kiểu rapper khác hoàn toàn với anh ở bên ngoài. Đời thường, thành viên nhóm City Boy của "Biệt dược đen" chuộng phong cách giản dị, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ diễn viên và hai con xinh xắn. Giống với Đỗ Duy Nam, diễn viên Anh Vũ cũng có màn thay đổi ngoại hình ấn tượng khi vào vai Cường đầu trọc - đồng sáng lập nhóm City boy. Nam diễn viên còn hài hước chia sẻ trải nghiệm chưa từng có ở hậu trường phim: "Mấy hôm không đi quay nhớ cơm đoàn quá, nhờ đoàn mà lần đầu được ăn cơm hộp trong bar". Dù xuất hiện với tạo hình mới nhưng ông bố đơn thân của Vbiz vẫn sở hữu phong cách sành điệu, trẻ trung và hiện đại từ trong phim đến ngoài đời. Thành viên thứ ba của bộ tứ công tử do Bình An thủ vai. Sự trở lại lần này của nam diễn viên được cho là có màn lột xác khá ấn tượng khi vào vai Long đầy thủ đoạn, tinh quái và tàn nhẫn. Ngoài đời, Bình An sở hữu phong cách lãng tử không thua kém gì trên phim. Nam diễn viên và bà xã Phương Nga là một trong những cặp "trai tài gái sắc" của Vbiz. Tuấn Anh đảm nhận vai Vương - thủ lĩnh của nhóm City Boy. Dù là nhân vật quan trọng nhưng vai diễn của Tuấn Anh sớm "ra đi" ngay từ tập đầu tiên. Bản thân nam diễn viên cũng phải thừa nhận: "Lần đầu tiên đảm nhận một vai diễn có tạo hình đẹp trai mà hưởng dương “dài hơi” đến thế". Khác với tạo hình ăn chơi trên phim và thường bị ghét với vai phản diện, ngoài đời, nam diễn viên sinh năm 1996 lại là một chàng trai với vẻ ngoài bụi bặm và hài hước. Tuấn Anh có xuất phát điểm là blogger, sau đó bén duyên với diễn viên hài. Ảnh đời thường bảnh bao của bộ tứ công tử trong "Biệt dược đen". Ảnh: FB Vũ Công Tú. Xem video: Dàn diễn viên phim Biệt dược đen. Nguồn VTV Giải trí

