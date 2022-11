Đời thực của NSND Kim Xuân đóng chính phim “Hạnh phúc máu”

“ Hạnh phúc máu” là bộ phim kinh dị đang ra rạp. Phim kể về cuộc đời của bà Hà Phương (NSND Kim Xuân) và câu chuyện gia tộc Vương Đình với đức tin lạ. Trong sự kiện quan trọng, hàng loạt thảm kịch xảy ra khi gia tộc này bị tà thần "Ơn trên" trừng phạt... Sự thật trần trụi về những người chung một dòng máu nhưng khác cuộc đời dần được phơi bày. Diễn xuất của nghệ sĩ Kim Xuân trong “Hạnh phúc máu” được đánh giá cao. Ảnh: Lao động Trước “Hạnh phúc máu”, NSND Kim Xuân vốn chuyên đóng vai các bà mẹ trong phim. Ảnh: Người lao động Nghệ sĩ Kim Xuân kết hôn năm 1980. Theo Mốt và cuộc sống, năm 1976, nữ nghệ sĩ học chung lớp kịch nghệ ở trường Sân khấu Điện ảnh với ông xã tên Huy, lúc đó là công nhân viên của Sở Tài nguyên môi trường. Ảnh: FBNVKim Xuân say đắm ông xã nhờ ánh mắt biết nói lúc ông diễn kịch trong buổi tốt nghiệp. Sau khi học xong mỗi người đi làm một nơi, nhưng vẫn thư từ qua lại. Một thời gian sau, đám cưới của Kim Xuân diễn ra. Ảnh: Khám phá Nghệ sĩ Kim Xuân may mắn khi ông xã hiểu công việc của vợ. “Anh quan niệm nghề của tôi cũng bình thường như bao nghề khác. Nhưng anh cũng rất hiểu nỗi nhọc nhằn và biết cảm thông với vợ. Anh luôn chú ý giữ bầu không khí trong nhà yên tĩnh mỗi khi tôi đi quay về”, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Ảnh: Khám phá Nghệ sĩ Kim Xuân còn từng khen ngợi chồng là người đàn ông tuy cục tính nhưng rất thương gia đình. Ông kiên trì nhiều năm đưa đón mỗi lần bà đi diễn. Và bà chỉ có thể yên tâm chợp mắt nếu người đưa đón là chồng. Ảnh: An ninh thế giới Theo An ninh thủ đô, bà Hà Phương của “Hạnh phúc máu” thú nhận, hôn nhân của bà cũng có lúc sóng gió. Tuy nhiên, vào những thời điểm khó khăn nhất, bà luôn nghĩ điều gì đã đưa cả hai đến bên và gắn bó với nhau. Ảnh: FBNV Vợ chồng nghệ sĩ Kim Xuân có một cậu con trai chung là ca sĩ Huy Luân. Ảnh: Tiền Phong Con trai nghệ sĩ Kim Xuân kết hôn với MC Thanh Phương. Nữ MC 8x này tiết lộ cô luôn được mẹ chồng yêu thương, che chở và tôn trọng ý kiến. Ảnh: Tiền Phong Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Kim Xuân chia sẻ, những năm qua, bà nhận ít việc đi để dành thời gian cho gia đình. Năm nào gia đình nữ nghệ sĩ cũng đi du lịch. Thường gia đình sẽ dành hẳn một tháng để đi chơi cùng nhau. Ảnh: FBNV Hàng ngày nữ nghệ sĩ thư giãn bằng cách nghe nhạc, xem phim và nấu ăn. Ảnh: FBNV Xem trailer phim "Hạnh phúc máu". Nguồn CGV

