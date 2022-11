Đoàn Thiên Ân thế nào giữa “bão” bị lập nhóm anti-fan?

Vài ngày qua, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị lập không ít group anti-fan. Các anti-fan miệt thị ngoại hình, chê bai kỹ năng của nàng hậu. Đáng chú ý, anti-fan còn tấn công các nhãn hàng Thiên An đang hợp tác. Ảnh: FBNV Trả lời Dân Trí, Thiên Ân cho biết, cô rất buồn khi đọc những bình luận tiêu cực. "Đọc những bình luận tiêu cực, tôi buồn chứ, nhưng nếu chỉ mình tôi đón nhận những điều tiêu cực đó thôi thì không sao. Tôi không muốn những người yêu quý mình và đặc biệt là các nhãn hàng cũng bị ảnh hưởng sau vụ việc lần này", cô nói. Ảnh: FBNV Ngoài ra, trả lời Zing, Thiên Ân khẳng định, cô sẵn sàng đón nhận những lời góp ý từ khán giả. Ảnh: FBNV Giữa "bão" bị lập nhóm anti-fan, Thiên Ân xuất hiện tại một sự kiện. Ảnh: FBNV Nàng hậu khoe vẻ gợi cảm trong bộ đầm cắt xẻ táo bạo. Ảnh: FBNV Nàng hậu vui vẻ xuất hiện tại sự kiện. Ảnh: FBNV Thiên Ân đọ sắc cùng 2 á hậu Quỳnh Châu và Tuyết Như. Ảnh: Miss Grand Vietnam Thiên Ân còn lộ diện khi đi ăn trưa tại quán của vợ chồng Trường Giang. Ảnh: Instagram Nàng hậu thưởng thức bữa ăn cùng Võ Hoàng Yến, Diễm My 9X, Trang Hý, Thùy Anh. Ảnh: InstagramHoa hậu Thiên Ân được cho là cùng Võ Hoàng Yến, Diễm My 9X, Trang Hý, Thùy Anh, Nhã Phương ghi hình cho chương trình Sao nhập ngũ 2023. Ảnh: FBNV Xem video "Đoàn Thiên Ân thi bikini". Nguồn Sen Vàng

