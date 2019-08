Đọ vẻ gợi cảm Vũ Ngọc Anh và tình cũ của Cường Seven

Vũ Ngọc Anh hiện gây chú ý bởi tin đồn cưới chạy bầu với Cường Seven. Nữ diễn viên phủ nhận chuyện bầu bí và nghi vấn lên xe hoa với bạn trai tin đồn. Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990, từng lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Bạn gái tin đồn của Cường Seven ngày càng quyến rũ sau khi nâng ngực. Ngọc Anh thu hút mọi ánh nhìn bằng trang phục khoe những đường cong triệt để, táo bạo. Là tình cũ của Cường Seven, Chi Pu gợi cảm không kém cạnh Vũ Ngọc Anh. Hot girl sinh năm 1993 "lột xác" từ ngọt ngào, kín đáo sang hở bạo. Vóc dáng của Chi Pu nuột nà không kém so với Vũ Ngọc Anh. Vòng một gợi cảm bất ngờ khiến tình cũ của Cường Seven bị nghi dao kéo. Không còn là hot girl dễ thương ngày nào, Chi Pu nay trưởng thành, quyến rũ hơn. Mlee cũng là bạn gái cũ của Cường Seven. Cả hai từng có 4 năm hẹn hò. Mlee có vẻ đẹp khác biệt khi mang dòng máu lai Việt - Pháp. Từ khi chia tay Cường Seven, Mlee chuyển hướng sang hình ảnh gợi cảm nhưng vẫn cá tính. Hot girl sinh năm 1992 khoe vai trần quyến rũ tại một sự kiện. Hot girl lai Pháp thử sức đóng phim, ca hát giống Chi Pu. Mời quý độc giả xem video "Nhờ phim "Lôi Báo", Vũ Ngọc Anh vượt qua trầm cảm". Nguồn Youtube/vtc

