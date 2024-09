Đọ vẻ gợi cảm giữa “mỹ nhân 50 tỷ” Lily Chen và Tố My

Lily Chen (phải) và Tố My theo đuổi dòng nhạc Bolero trong những năm qua. Hai "ngọc nữ Bolero" sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm không kém cạnh nhau. Lily Chen có số đo 3 vòng 88 - 65 - 90 cm. Tố My cũng sở hữu vóc dáng thon gọn. Lily Chen và Tố My khiến người đối diện khó rời mắt khi mặc gợi cảm. Hai “ngọc nữ Bolero” đọ dáng vóc khi diện bikini. Khi đi hát, Tố My thường mặc áo dài, khoe nét dịu dàng, đằm thắm. Trong khi đó, khi dự sự kiện, cô chuộng váy áo gợi cảm. Nữ ca sĩ sinh năm 1991 ngày càng chuộng trang phục hở táo bạo. Năm 2022, Tố My hát đám cưới nhà đại gia tại Kiên Giang. Quản lý của nữ ca sĩ cho hay, cát sê của Tố My tại đám cưới này "bằng một chiếc xe hơi". Nhờ hát Bolero, nữ ca sĩ tậu được nhà 5 tỷ đồng, mua xe hơi. “Ngọc nữ Bolero” Lily Chen mặc táo bạo từ lâu. Nữ ca sĩ làm người mẫu, đóng phim, ca hát, kinh doanh. Khối tài sản của Lily Chen "không phải dạng vừa". Mỹ nhân Tây Ninh tuyên bố năm 25 tuổi đã có 50 tỷ đồng. Xem video "Quang Lê song ca cùng Tố My". Nguồn FB Quang Lê

