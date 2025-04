Nhan sắc tuổi 12 của ái nữ nhà Lý Hải viral cõi mạng

Mới đây, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước hình ảnh của Cherry Hải My, con gái thứ hai của cặp đôi nghệ sĩ Lý Hải - Minh Hà, khi cô bé xuất hiện tại sân khấu showcase phim Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng. Với vẻ ngoài xinh đẹp và thần thái cuốn hút, Cherry nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tiết mục múa chén vô cùng điệu nghệ của Cherry nhận về cơn mưa cư dân mạng. Sự tự tin cùng thần thái chuyên nghiệp trên sân khấu của cô bé được nhiều người nhận xét không khác gì một nghệ sĩ múa thực thụ. Năm nay, bé Cherry cũng các anh chị em của mình cùng xuất hiện trên những sân khấu âm nhạc hoành tráng để phục vụ khán giả Cô bé chăm chỉ tập luyện để có được màn trình diễn hoàn hảo nhất. Sinh năm 2013, Cherry tên thật là Nguyễn Hà Hải My. Cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Minh Hà, với gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng và đôi mắt to tròn. So với hình ảnh bụ bẫm khi còn nhỏ, Cherry hiện tại đã có sự thay đổi rõ rệt, trổ nét thiếu nữ và sở hữu vóc dáng cao ráo với đôi chân dài miên man. Được biết, Cherry là kết quả của một lần sinh nở đầy khó khăn mà Minh Hà từng trải qua. Chính vì vậy, cô bé luôn nhận được sự yêu thương và chăm sóc đặc biệt từ gia đình. Từ nhỏ, Cherry đã nổi tiếng bởi vẻ xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần nhí. Trong bộ phim năm nay của bố, Cherry cũng có một vai diễn. Thực tế đây không phải lần đầu tiên Cherry đóng phim của bố nhưng lần này, cô bé có vai diễn lớn hơn hẳn. Cherry Hải My hiện là cái tên sáng giá trong thế hệ “rich kid – celeb kid” của showbiz Việt. Cô bé được kỳ vọng sẽ có nhiều thành tựu trong tương lai nghệ thuật.

Mới đây, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước hình ảnh của Cherry Hải My, con gái thứ hai của cặp đôi nghệ sĩ Lý Hải - Minh Hà, khi cô bé xuất hiện tại sân khấu showcase phim Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng. Với vẻ ngoài xinh đẹp và thần thái cuốn hút, Cherry nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tiết mục múa chén vô cùng điệu nghệ của Cherry nhận về cơn mưa cư dân mạng. Sự tự tin cùng thần thái chuyên nghiệp trên sân khấu của cô bé được nhiều người nhận xét không khác gì một nghệ sĩ múa thực thụ. Năm nay, bé Cherry cũng các anh chị em của mình cùng xuất hiện trên những sân khấu âm nhạc hoành tráng để phục vụ khán giả Cô bé chăm chỉ tập luyện để có được màn trình diễn hoàn hảo nhất. Sinh năm 2013, Cherry tên thật là Nguyễn Hà Hải My. Cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Minh Hà, với gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng và đôi mắt to tròn. So với hình ảnh bụ bẫm khi còn nhỏ, Cherry hiện tại đã có sự thay đổi rõ rệt, trổ nét thiếu nữ và sở hữu vóc dáng cao ráo với đôi chân dài miên man. Được biết, Cherry là kết quả của một lần sinh nở đầy khó khăn mà Minh Hà từng trải qua. Chính vì vậy, cô bé luôn nhận được sự yêu thương và chăm sóc đặc biệt từ gia đình. Từ nhỏ, Cherry đã nổi tiếng bởi vẻ xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần nhí. Trong bộ phim năm nay của bố, Cherry cũng có một vai diễn. Thực tế đây không phải lần đầu tiên Cherry đóng phim của bố nhưng lần này, cô bé có vai diễn lớn hơn hẳn. Cherry Hải My hiện là cái tên sáng giá trong thế hệ “rich kid – celeb kid” của showbiz Việt. Cô bé được kỳ vọng sẽ có nhiều thành tựu trong tương lai nghệ thuật.