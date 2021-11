Đỗ Thị Hà trình diễn loạt váy mang đến Hoa hậu Thế giới 2021

Tối ngày 15/11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức nhận sash đại diện Việt Nam từ đương kim Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh và bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam. Tại buổi lễ, Đỗ Thị Hà trình diễn một số bộ trang phục mang đến cuộc thi Miss World 2021 - Hoa hậu Thế giới 2021. Người đã lên ý tưởng cho tất cả những bộ trang phục của nàng hoa hậu là đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Trang phục dự thi Top Model của Đỗ Thị Hà là một chiếc váy đến từ NTK Đỗ Long. Bộ váy mang tên “Vẻ đẹp của dòng sông” được lấy cảm hứng từ chính cái tên của Đỗ Thị Hà. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở những họa tiết được đính kết dựa trên hệ thống long mạch Việt Nam. Cùng với đó là phần tà bay bổng tạo hiệu ứng mềm mại trong phần trình diễn catwalk của người mặc. NTK Đỗ Long còn thiết kế 2 bộ dạ hội khác cho đêm thi chung kết, bám sát tone màu hồng – trắng được ưa chuộng tại Hoa hậu Thế giới. Mẫu thiết kế thứ 1 khai thác vẻ đẹp từ hình ảnh uốn lượn đầy chân thực và sống động của những đồng ruộng bậc thang bao la vùng Tây Bắc khi nhìn từ trên cao. Phom dáng đầm đuôi cá cổ điển được đính kết hơn 1000 viên đá sapphire giúp Đỗ Thị Hà tôn lên đường cong hoàn hảo và nổi bật giữa đám đông. Phần đuôi váy được biến tấu lạ mắt bằng việc xếp ly lưới chuyển màu thủ công càng mô tả rõ nét hơn vẻ đẹp huyền ảo của những cánh ruộng bậc thang trong ánh nắng. Ý tưởng của bộ trang phục thứ hai xuất phát từ những vì sao lấp lánh trên dãy ngân hà. Đặc biệt, 3000 viên đá pha lê được đính thủ công trên nền vải lưới cao cấp bởi 5 thợ đính trong vòng 1200 giờ đồng hồ. Đỗ Thị Hà đẹp rạng rỡ khi diện đầm dạ hội dành cho đêm thi chung kết. Cách đây không lâu, Đỗ Hà hé lộ quá trình chuẩn bị cho phần trình diễn Dances Of The World. Cô sẽ thể hiện bài múa trong bộ trang phục “Nhụy Kiều Tướng Quân – Bà Triệu”. Đây là vị nữ tướng lừng danh đến từ quê hương Thanh Hóa của nàng hậu. Bộ trang phục của Đỗ Thị Hà được thiết kế bởi NTK Thủy Nguyễn và phần mão đội đầu được chế tác bởi NTK Ngô Mạnh Đông Đông. Ở phần thi tài năng, Đỗ Thị Hà sẽ đánh đàn T’rưng trong bộ trang phục của NTK Võ Thanh Can. Tại buổi lễ nhận sash, cô thể hiện tài năng đánh đàn T’rưng. Về dự án nhân ái, nàng hoa hậu sẽ mang đến cuộc thi dự án “Peaceful Houses” (Những ngôi nhà bình yên). Dự án được thực hiện tại xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam – một trong những địa điểm bị thiệt hại nặng nề sau trận bão lũ miền Trung năm 2020. Cô cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã hỗ trợ 18 hộ dân và 1 trường học xây dựng lại nhà cửa với số tiền lên đến 1 tỷ đồng. Đỗ Thị Hà hiện tại hoàn toàn tự tin đến Puerto Rico để tranh tài cùng hơn 100 đại diện khác vào ngày 20/11 sắp tới. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

Tối ngày 15/11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức nhận sash đại diện Việt Nam từ đương kim Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh và bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam. Tại buổi lễ, Đỗ Thị Hà trình diễn một số bộ trang phục mang đến cuộc thi Miss World 2021 - Hoa hậu Thế giới 2021. Người đã lên ý tưởng cho tất cả những bộ trang phục của nàng hoa hậu là đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Trang phục dự thi Top Model của Đỗ Thị Hà là một chiếc váy đến từ NTK Đỗ Long. Bộ váy mang tên “Vẻ đẹp của dòng sông” được lấy cảm hứng từ chính cái tên của Đỗ Thị Hà. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở những họa tiết được đính kết dựa trên hệ thống long mạch Việt Nam. Cùng với đó là phần tà bay bổng tạo hiệu ứng mềm mại trong phần trình diễn catwalk của người mặc. NTK Đỗ Long còn thiết kế 2 bộ dạ hội khác cho đêm thi chung kết, bám sát tone màu hồng – trắng được ưa chuộng tại Hoa hậu Thế giới. Mẫu thiết kế thứ 1 khai thác vẻ đẹp từ hình ảnh uốn lượn đầy chân thực và sống động của những đồng ruộng bậc thang bao la vùng Tây Bắc khi nhìn từ trên cao. Phom dáng đầm đuôi cá cổ điển được đính kết hơn 1000 viên đá sapphire giúp Đỗ Thị Hà tôn lên đường cong hoàn hảo và nổi bật giữa đám đông. Phần đuôi váy được biến tấu lạ mắt bằng việc xếp ly lưới chuyển màu thủ công càng mô tả rõ nét hơn vẻ đẹp huyền ảo của những cánh ruộng bậc thang trong ánh nắng. Ý tưởng của bộ trang phục thứ hai xuất phát từ những vì sao lấp lánh trên dãy ngân hà. Đặc biệt, 3000 viên đá pha lê được đính thủ công trên nền vải lưới cao cấp bởi 5 thợ đính trong vòng 1200 giờ đồng hồ. Đỗ Thị Hà đẹp rạng rỡ khi diện đầm dạ hội dành cho đêm thi chung kết. Cách đây không lâu, Đỗ Hà hé lộ quá trình chuẩn bị cho phần trình diễn Dances Of The World. Cô sẽ thể hiện bài múa trong bộ trang phục “Nhụy Kiều Tướng Quân – Bà Triệu”. Đây là vị nữ tướng lừng danh đến từ quê hương Thanh Hóa của nàng hậu. Bộ trang phục của Đỗ Thị Hà được thiết kế bởi NTK Thủy Nguyễn và phần mão đội đầu được chế tác bởi NTK Ngô Mạnh Đông Đông. Ở phần thi tài năng, Đỗ Thị Hà sẽ đánh đàn T’rưng trong bộ trang phục của NTK Võ Thanh Can. Tại buổi lễ nhận sash, cô thể hiện tài năng đánh đàn T’rưng. Về dự án nhân ái, nàng hoa hậu sẽ mang đến cuộc thi dự án “Peaceful Houses” (Những ngôi nhà bình yên). Dự án được thực hiện tại xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam – một trong những địa điểm bị thiệt hại nặng nề sau trận bão lũ miền Trung năm 2020. Cô cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã hỗ trợ 18 hộ dân và 1 trường học xây dựng lại nhà cửa với số tiền lên đến 1 tỷ đồng. Đỗ Thị Hà hiện tại hoàn toàn tự tin đến Puerto Rico để tranh tài cùng hơn 100 đại diện khác vào ngày 20/11 sắp tới. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS