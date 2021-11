Đỗ Thị Hà được dự đoán đăng quang Miss World, vượt đối thủ nào?

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor của Philippines dự đoán đại diện Việt Nam - Đỗ Thị Hà sẽ đăng quang cuộc thi Miss World 2021 - Hoa hậu Thế giới 2021. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà Hoa hậu Đỗ Thị Hà vượt mặt nhiều thí sinh mạnh trong bảng xếp hạng mới nhất của Sash Factor. Theo chuyên trang này, vị trí á hậu 1 có thể thuộc về đại diện Colombia - Andrea Aguilera Arroyave. Theo Saostar, mỹ nhân này tốt nghiệp 2 ngành gồm: ngôn ngữ học và chăm sóc trẻ sơ sinh. Andrea hiện tại là người mẫu, MC. Ảnh: Instagram Andrea Aguilera Arroyave Sash Factor dự đoán đại diện Venezuela - Alejandra Conde sẽ giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Alejandra là sinh viên y khoa. Cô tham gia nhiều hoạt động xã hội dành cho trẻ em kém may mắn và người già trong thị trấn của mình. Ảnh: Instagram Alejandra Conde Shudufhadzo Musida - đại diện Nam Phi được Sash Factor dự đoán giành vị trí thứ 4 chung cuộc. Shudufhadzo gây chú ý nhờ vẻ đẹp lạ, luôn rạng rỡ, tham gia vào các tổ chức chống lại sự kỳ thị và bạo lực giới ở quê nhà. Ảnh: Zing Sash Factor dự đoán đại diện Brazil - Caroline Teixeira sẽ lọt top 5 chung cuộc. Người đẹp này tốt nghiệp ngành luật, đang là người mẫu. Ảnh: Instagram Caroline Teixeira Theo dự đoán của Sash Factor, vị trí thứ 6 đến 20 lần lượt thuộc về đại diện Ấn Độ, Indonesia, Puerto Rico, Philippines, Ba Lan, CH Czech, Mỹ, Trinidad & Tobago, Chile, Mexico, Ecuador, Anh, Paraguay, Slovakia và Nicaragua. Ảnh: Tiền Phong Trước đó, trong bảng xếp hạng thứ 2, Sash Factor lại xếp đại diện Việt Nam ở vị trí thứ 13. Ảnh: Tiền Phong Chỉ còn gần 20 ngày nữa, Đỗ Thị Hà sẽ sang Puerto Rico thi Hoa hậu Thế giới 2021. Hiện tại, cô ráo riết tập catwalk, tập múa cho màn trình diễn Dances of the world, học trang điểm, tuân thủ chế độ tập gym để siết dáng. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 16/12 tại Puerto Rico. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

