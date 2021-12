Đỗ Thị Hà khoe vóc dáng gợi cảm với bikini ở Miss World

Từ Puerto Rico, Đỗ Thị Hà chia sẻ loạt ảnh mới nhất tại cuộc thi Miss World 2021 - Hoa hậu Thế giới 2021. Đại diện Việt Nam diện bikini hai mảnh màu tím chụp ảnh bên hồ bơi. Đỗ Thị Hà chia sẻ: “Sáng nay bảo đi cỗ vũ các bạn chơi golf nhưng đến nơi thì không được ra sân nên chị em quay xe lấy bikini ra hồ bơi chụp ảnh”. Nàng hoa hậu than thở, do không biết sẽ mặc áo tắm nên ăn khá nhiều. Đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà chia sẻ, cô không biết đánh golf nên không tham gia cùng các thí sinh khác. Mới đây, Đỗ Thị Hà lọt top 13 phần thi Top model - Siêu mẫu tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Ảnh: Miss World Đại diện Việt Nam xuất hiện trong video hậu trường phần thi Siêu mẫu. Ngoài lọt top 13 phần thi Siêu mẫu, Đỗ Thị Hà vừa lọt vào vòng 2 phần thi đối đầu Head to Head challenge nhờ lượng bình chọn của khán giả. Cùng với Đỗ Thị Hà, các thí sinh lọt vào vòng 2 phần thi đối đầu gồm: Nepal, Indonesia, Paraguay, Cayman Island, Venezuela, Trinidad & Tobago, Mông Cổ, Botswana, Cameroon, Phillipines, Mexico, Bờ Biển Ngà, Nicaragua và Haiti. Ít ngày trước, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lọt top 27 phần thi tài năng. Kết quả vòng 2 phần thi này chưa được công bố. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

