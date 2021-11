Đỗ Thị Hà khoe vai trần gợi cảm với váy cổ yếm tại Miss World

Trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà vừa chia sẻ hình ảnh đón nắng đẹp tại Puerto Rico trong mẫu váy cổ yếm gam màu xanh đồng điệu với bầu trời. Đại diện Việt Nam khoe vai trần gợi cảm tham gia cuộc thi Miss World 2021 - Hoa hậu Thế giới 2021. Fan phát hiện Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn dép thấp đơn giản. Trước đó, cô tiết lộ hình ảnh chân bị trầy xước do đi giày cao gót quá nhiều.Đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà giữ tinh thần tốt trong những ngày qua. Cô đang tích cực kêu gọi khán giả bình chọn cho phần thi đối đầu Head to head challenge. Đỗ Thị Hà ở nhóm 9 phần thi Head to head challenge cùng các đại diện Wales, Bosnia - Herzegovina, Brazil, Moldova và Bulgaria. Thí sinh có lượt bình chọn nhiều nhất nhóm sẽ được đặc cách vào vòng 2 của Head to head challenge. Đại diện Việt Nam liên tục tỏ ra là người đẹp thân thiện. Mới đây, Đỗ Thị Hà tiết lộ cô cho đại diện Trung Quốc mượn váy thi Head to head challenge. Đại diện Trung Quốc nhắn tin cảm ơn Đỗ Thị Hà vì chiếc váy. Chung kết Hoa hậu Thế giới 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 16/12. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 100 người đẹp tham gia. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

