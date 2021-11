Đọ tài HLV Xuân Lan - Hà Anh giữa ồn ào cãi tay đôi

Mới đây, xuất hiện trong buổi ra mắt chương trình The next gentleman - Quý ông hoàn mỹ với vai trò huấn luyện viên, 2 siêu mẫu Xuân Lan và Hà Anh trở thành tâm điểm bởi màn tranh cãi nảy lửa về vấn đề ai huấn luyện thí sinh tốt nhất. Cùng đặt lên bàn cân tài năng của 2 chân dài này. Ảnh: Zing Hà Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của cô là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ của Hà Anh là nhà báo - dịch giả Lệ Hà. Trong khi đó, ông nội của Hà Anh là cố nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội của Hà Anh là nhà báo Thanh Hương - nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: FB Hà Anh Hà Anh từng học lớp chuyên Anh ở trường Hà Nội – Amsterdam. Theo VOV, biết cuộc sống đắt đỏ ở Anh và hoàn cảnh gia đình, chân dài nỗ lực giành suất học bổng hạng A của trường Bromsgrove School, sau đó là Đại học Reading, Học viện âm nhạc London. Ảnh: FB Hà Anh Khi học tại Anh, Hà Anh bắt đầu theo đuổi nghề người mẫu. Cô cho hay: “Khi là sinh viên năm nhất, có học bổng toàn phần nhưng tôi vẫn đi làm marketing qua điện thoại, tư vấn bán hàng cho các thương hiệu thời trang với 9 bảng/giờ. Sau đó, giám đốc yêu cầu tôi mặc những bộ đồ đắt đỏ, khó bán để làm mẫu. Giá mỗi bộ đồ này bằng tiền học phí cả kỳ học của tôi. Nhờ bước đệm này, tôi theo đuổi con đường người mẫu”. Ảnh: FB Hà Anh Hà Anh kể, sau khi đạt giải nhất “Gương mặt châu Á” tại Anh, cô trở thành người mẫu độc quyền cho một vài nhãn hiệu, trình diễn thường xuyên tại các tuần lễ thời trang ở Paris, New York, Las Vegas... Nhờ đó, Hà Anh dần chinh phục làng thời trang châu Âu và góp mặt vào những show diễn quốc tế. Kết thúc việc học ở Anh năm 2009, Hà Anh về nước và nhanh chóng là một trong những vedette hàng đầu. Ảnh: VTC Ngoài làm người mẫu, Hà Anh còn làm đạo diễn catwalk, đạo diễn chương trình thời trang, MC song ngữ. Năm 2010, cô được mời làm giám khảo của cuộc thi Vietnam's Next Top Model mùa thứ nhất. Ảnh: Bee Hà Anh từng muốn tấn công làng nhạc Việt với các sản phẩm âm nhạc: “Take my picture”, “From the very start” và "Put it on me". Tuy nhiên, giọng hát của cô chưa thật sự thuyết phục trong vai trò một ca sĩ chuyên nghiệp. Ảnh: FB Hà Anh Với tư cách là cây bút tay ngang, Hà Anh xuất bản 2 cuốn sách "Là tôi, Hà Anh" và "Sống trong thế giới đàn ông”. Ảnh: FB Hà Anh Hà Anh lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Năm 2006, cô thi Hoa hậu Trái đất nhưng không lọt vào bán kết. Năm 2008, Hà Anh đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Miss Vietnam Global. Ảnh: Dân Việt Xuân Lan thành công không kém Hà Anh. Xuân Lan thuộc thế hệ người mẫu đầu tiên của thời trang Việt Nam. Sở hữu gương mặt lạnh lùng, phong cách biểu diễn ấn tượng với mái tóc ngắn rất cá tính, cô nhận được nhiều lời mời làm vedette. Chân dài được mệnh danh là “Kate Moss Việt Nam”. Ảnh: Khám phá Xuân Lan đoạt một số giải thưởng về người mẫu như: top 10 Tìm kiếm người đẹp thời trang Việt Nam 1999, Top 10 Người mẫu Hà Nội mở rộng 1999, Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2002, top Miss Photo 2002…Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Năm 2004, nữ người mẫu lấn sân diễn xuất. Cô đóng phim “Những cô gái chân dài”, “Người mẫu”, “Tóc rối”, "Vua sân cỏ", "Bếp của mẹ", "Tiệm bánh Hoàng tử bé", "Bay vào cõi mộng". Ngoài ra, Xuân Lan còn diễn kịch: "Sát thủ hai mảnh", "Họng súng vô hình", "Bikini”. Ảnh: VTV Năm 2008, Xuân Lan chia tay nghề người mẫu. Cô lui vào hậu trường để tập trung vào công việc đào tạo người mẫu trẻ và làm đạo diễn các chương trình thời trang. Ảnh: Zing Năm 2011, Xuân Lan được nhiều khán giả biết đến hơn khi làm host chương trình Vietnam’s Next Top Model. Dù nghiêm khắc nhưng cô chứng tỏ được khả năng làm host và hết mình vì học trò. Năm 2012 và 2014, cô tiếp tục được mời làm host Vietnam’s Next Top Model. Ảnh: Thể thao văn hóa Mời quý độc giả xem video "Hà Anh tổ chức sinh nhật cho con gái". Nguồn FBNV

