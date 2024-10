Đọ sắc Phương Oanh và dàn mỹ nhân Hàn thi gameshow nhảy múa

Diễn viên Phương Oanh tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2024. Nhan sắc của cô đã qua "dao kéo". Ảnh: FB Phương Oanh. Tháng 10/2018, Phương Oanh cắt mí, sửa mũi, chỉnh mặt V-line. Ảnh: FB Phương Oanh. Nữ diễn viên phim Hương vị tình thân sinh đôi vào tháng 5/2024. Sau đó, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Ảnh: FB Phương Oanh.Sắc vóc của Phương Oanh trẻ đẹp không kém cạnh hai mỹ nhân Hàn thi Bước nhảy hoàn vũ 2024: An Min Young, Hooyeon. Ảnh: FB Phương Oanh. An Min Young đăng quang cuộc thi nhan sắc Miss Busan 2023. Ảnh: Instagram An Min Young. Mỹ nhân xứ Hàn sở hữu vóc dáng đồng hồ cát với số đo ba vòng 90-60-90 cm, gương mặt xinh đẹp. Ảnh: Instagram An Min Young. An Min Young được khen đẹp như búp bê sống. Ảnh: Instagram An Min Young. Chân dài sinh năm 1998 làm người mẫu, huấn luyện viên pilates. Ảnh: Instagram An Min Young. An Min Young gây chú ý khi tham gia show hẹn hò đình đám nhất nhì Hàn Quốc Địa ngục độc thân mùa 3. Ảnh: Saostar. Hooyeon năm nay 24 tuổi, trẻ trung, gợi cảm. Ảnh: Instagram Hooyeon. Nhan sắc đời thường của chân dài xứ Hàn được nhiều người khen ngợi. Ảnh: Instagram Hooyeon. Hooyeon tham gia Đảo thiên đường - show truyền hình thực tế hẹn hò kết hợp giữa Việt Nam và Hàn Quốc thời gian qua. Ảnh: Saostar. Xem video: "“Bà bầu” Phương Oanh nhí nhảnh nhảy múa sau khi nấu ăn". Nguồn TikTok Phương Oanh

