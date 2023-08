Đọ sắc H'Duyên Bkrông và hai mỹ nhân Đắk Lắk từng thi hoa hậu

H'Duyên Bkrông đang là gương mặt gây chú ý khi đăng ký dự thi Miss Universe Vietnam 2023. Người đẹp sinh năm 2000, hiện là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Cô gái người dân tộc Ê Đê "gây thương nhớ" với gương mặt hài hòa, vẻ đẹp quyến rũ cùng vóc dáng nóng bỏng. Chân dài 10X sở hữu chiều cao 1m72, số đo 3 vòng 80-63-93 cm. Không chỉ đăng ký thi hoa hậu, gần đây, H'Duyên Bkrông còn đăng ký tham gia chương trình The New Mentor và được chọn vào đội của Hồ Ngọc Hà. Trong phần giới thiệu bản thân, mỹ nhân Đắk Lắk viết: "Ở quê hương, hầu như các bạn nữ tuổi nhỏ đã xác định phải lấy chồng rất sớm, nhưng may mắn em chỉ muốn sống đam mê với nghệ thuật và muốn được phát triển đúng với lý tưởng của mình. Em có khả năng tốt về nhảy múa, ca hát và đang học thêm thanh nhạc cũng như ngoại ngữ...". Việc H'Duyên Bkrông thi hoa hậu khiến khán giả không khỏi so sánh cô với đàn chị đồng hương - H'hen Niê. Mỹ nhân dân tộc Ê Đê cũng từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và mang vương miện hoa hậu về cho quê hương. Nàng hậu sinh năm 1992 sở hữu vẻ cuốn hút và cá tính với làn da nâu, vóc dáng nóng bỏng. Nàng hậu liên tục "biến hóa" diện mạo gây bất ngờ từ mái tóc đến trang phục, hay cách trang điểm. So với đàn em trẻ trung hơn như H'Duyên Bkrông, H'hen Niê không hề thua kém về nhan sắc lẫn thần thái. Bên cạnh H'hen Niê, mỹ nhân bằng tuổi cùng quê với cô là H'Ăng Niê cũng từng gây chú ý thi tham gia "chinh chiến" tại các cuộc thi nhan sắc. Mỹ nhân sinh năm 1992 này có lẽ là người đẹp Ê Đê chăm thi sắc đẹp nhất khi 7 lần tham gia các cuộc thi hoa hậu trong nước, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. H'Ăng Niê được ví như viên "ngọc trai đen" vì sở hữu làn da nâu quyến rũ của nắng gió đại ngàn. Gương mặt góc cạnh làn nên vẻ đẹp "lạ" của mỹ nhân này. Vài năm trở lại đây, Á hậu Siêu mẫu Thế giới 2018 hoạt động nghệ thuật cầm chừng với vai trò là người mẫu.Xem video: "Hoa hậu gốc Bình Định bị tước vương miện sau đăng quang là ai?".

H'Duyên Bkrông đang là gương mặt gây chú ý khi đăng ký dự thi Miss Universe Vietnam 2023. Người đẹp sinh năm 2000, hiện là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Cô gái người dân tộc Ê Đê "gây thương nhớ" với gương mặt hài hòa, vẻ đẹp quyến rũ cùng vóc dáng nóng bỏng. Chân dài 10X sở hữu chiều cao 1m72, số đo 3 vòng 80-63-93 cm. Không chỉ đăng ký thi hoa hậu, gần đây, H'Duyên Bkrông còn đăng ký tham gia chương trình The New Mentor và được chọn vào đội của Hồ Ngọc Hà. Trong phần giới thiệu bản thân, mỹ nhân Đắk Lắk viết: "Ở quê hương, hầu như các bạn nữ tuổi nhỏ đã xác định phải lấy chồng rất sớm, nhưng may mắn em chỉ muốn sống đam mê với nghệ thuật và muốn được phát triển đúng với lý tưởng của mình. Em có khả năng tốt về nhảy múa, ca hát và đang học thêm thanh nhạc cũng như ngoại ngữ...". Việc H'Duyên Bkrông thi hoa hậu khiến khán giả không khỏi so sánh cô với đàn chị đồng hương - H'hen Niê. Mỹ nhân dân tộc Ê Đê cũng từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và mang vương miện hoa hậu về cho quê hương. Nàng hậu sinh năm 1992 sở hữu vẻ cuốn hút và cá tính với làn da nâu, vóc dáng nóng bỏng. Nàng hậu liên tục "biến hóa" diện mạo gây bất ngờ từ mái tóc đến trang phục, hay cách trang điểm. So với đàn em trẻ trung hơn như H'Duyên Bkrông, H'hen Niê không hề thua kém về nhan sắc lẫn thần thái. Bên cạnh H'hen Niê, mỹ nhân bằng tuổi cùng quê với cô là H'Ăng Niê cũng từng gây chú ý thi tham gia "chinh chiến" tại các cuộc thi nhan sắc. Mỹ nhân sinh năm 1992 này có lẽ là người đẹp Ê Đê chăm thi sắc đẹp nhất khi 7 lần tham gia các cuộc thi hoa hậu trong nước, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. H'Ăng Niê được ví như viên "ngọc trai đen" vì sở hữu làn da nâu quyến rũ của nắng gió đại ngàn. Gương mặt góc cạnh làn nên vẻ đẹp "lạ" của mỹ nhân này. Vài năm trở lại đây, Á hậu Siêu mẫu Thế giới 2018 hoạt động nghệ thuật cầm chừng với vai trò là người mẫu. Xem video: "Hoa hậu gốc Bình Định bị tước vương miện sau đăng quang là ai?".