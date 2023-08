Khác Ý Nhi, H'Hen Niê ghi điểm vì giản dị, khiêm tốn

Trước những ồn ào phát ngôn của tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi, mọi người lại nhớ lại lần trả lời phỏng vấn rất khiêm tốn của Hoa hậu H'Hen Niê ba tháng trước. Khi được hỏi về những định kiến màu da, kiểu tóc thời điểm mới đăng quang, H'Hen Niê thẳng thắn thừa nhận chiến thắng của bản thân tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là may mắn, bởi cô cho rằng mình chưa hợp chuẩn với "cái gu" của người Việt Nam về hoa hậu. H'Hen Niê là người dân tộc Ê Đê và là cô gái dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 và xuất sắc lọt Top 5 chung cuộc. Cô cũng là đại diện Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng danh hiệu Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt Thời gian 2018, đồng thời lọt Top 10 Hoa hậu của các hoa hậu 2018. (Ảnh: Reuters) Sau những cuộc thi nhan sắc, cô gái Ê Đê ngày càng trở nên nổi tiếng và đắt show thời trang. H'Hen Niê được mọi người yêu quý không phải chỉ vì nhan sắc, danh hiệu mà còn bởi cô là một người rất giản dị, khiêm tốn. H'Hen Niê có lẽ là người đẹp ít đồ hiệu nhất trong Vbiz. Người đẹp sinh năm 1992 cho biết, trong số chục đôi giày hàng hiệu của mình thì phần lớn là quà tặng từ các nhãn hàng. H'Hen Niê rất thích đi dép tổ ong và style của nàng hậu cũng rất giản dị, kể cả khi cô sang nước ngoài công tác. (Ảnh: Vietnamnet) Trong tủ quần áo của H'Hen Niê còn có những món đồ chỉ vài chục ngàn và style giản dị, tiết kiệm này được H'Hen Niê trung thành suốt bao năm qua. Cũng chính sự giản dị này mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 từng nhiều lần nhận bình luận tiêu cực vì không chú trọng vẻ ngoài. "Ngày xưa tôi thế nào, thì bây giờ vẫn thế... Tôi mỗi lần xuất hiện trên truyền thông luôn là cô gái được ê kíp yêu thương chăm lo make up, tóc tai, quần áo rất chỉn chu nhưng chỉ cần buông ra một cái tôi là tôi, không son phấn, make up....", Hoa hậu H'Hen Niê nói.Xem video: "Hoa hậu Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn: Ban Tổ chức.

