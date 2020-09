Đọ sắc dàn thí sinh gây sốt tại Hoa hậu Việt Nam 2020

Ngô Thị Mai Phương quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 sau khi một người bạn thay cô nộp hồ sơ đăng ký. Mai Phương là một trong những ứng viên gây sốt bởi nhan sắc cùng tài năng. Cô hiện tại là MC của VTV, từng đoạt á khôi 1 Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016. Trần Thị Yến được nhiều khán giả Hoa hậu Việt Nam 2020 chú ý khi sở hữu gương mặt hao hao Á hậu Thụy Vân và có đôi chân dài 1m21. Người đẹp sinh năm 1997, đến từ Thanh Hóa, đang làm người mẫu. Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, đến từ Hà Giang. Sau khi dừng chân ở top 39 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, cô thử sức ở Hoa hậu Việt Nam 2020. Lợi thế của thiếu nữ dân tộc Tày là khả năng ngoại ngữ tốt, gương mặt thanh tú cùng nụ cười ngọt ngào. Doãn Hải My nhận bão lượt thích khi hình ảnh được đăng tải trên fanpage cuộc thi. Cô sinh năm 2001, đến từ Hà Nội, sở hữu nét đẹp trong trẻo. Hải My có một loạt thành tích học tập đáng nể như: 12 năm học sinh giỏi, IELTS 7.0. Nguyễn Hà My - Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2019 sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối. Ảnh: Zing Hà My còn được chú ý bởi từng đạt 29 điểm tổ hợp xét tuyển vào Đại học Ngoại thương. Ảnh: Vietnamnet Đậu Hải Minh Anh gây sốt bởi có nhiều nét đẹp giống với Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo. Minh Anh từng tham gia Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2017 và lọt top 10 thí sinh hùng biện Tiếng Anh. Lê Thị Tường Vy đoạt vương miện cuộc thi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2020. Cô sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng: 83-60-93 cm. Hiện, Tường Vy góp mặt trong dàn ứng viên Hoa hậu Việt Nam 2020. Xem video "Hà Anh tham gia talkshow series Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn BTC

Ngô Thị Mai Phương quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 sau khi một người bạn thay cô nộp hồ sơ đăng ký. Mai Phương là một trong những ứng viên gây sốt bởi nhan sắc cùng tài năng. Cô hiện tại là MC của VTV, từng đoạt á khôi 1 Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016. Trần Thị Yến được nhiều khán giả Hoa hậu Việt Nam 2020 chú ý khi sở hữu gương mặt hao hao Á hậu Thụy Vân và có đôi chân dài 1m21. Người đẹp sinh năm 1997, đến từ Thanh Hóa, đang làm người mẫu. Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, đến từ Hà Giang. Sau khi dừng chân ở top 39 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, cô thử sức ở Hoa hậu Việt Nam 2020. Lợi thế của thiếu nữ dân tộc Tày là khả năng ngoại ngữ tốt, gương mặt thanh tú cùng nụ cười ngọt ngào. Doãn Hải My nhận bão lượt thích khi hình ảnh được đăng tải trên fanpage cuộc thi. Cô sinh năm 2001, đến từ Hà Nội, sở hữu nét đẹp trong trẻo. Hải My có một loạt thành tích học tập đáng nể như: 12 năm học sinh giỏi, IELTS 7.0. Nguyễn Hà My - Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2019 sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối. Ảnh: Zing Hà My còn được chú ý bởi từng đạt 29 điểm tổ hợp xét tuyển vào Đại học Ngoại thương. Ảnh: Vietnamnet Đậu Hải Minh Anh gây sốt bởi có nhiều nét đẹp giống với Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo. Minh Anh từng tham gia Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2017 và lọt top 10 thí sinh hùng biện Tiếng Anh. Lê Thị Tường Vy đoạt vương miện cuộc thi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2020. Cô sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng: 83-60-93 cm. Hiện, Tường Vy góp mặt trong dàn ứng viên Hoa hậu Việt Nam 2020 . Xem video "Hà Anh tham gia talkshow series Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn BTC