Đọ sắc dàn “người tình màn ảnh” của Tuấn Tú

Trong phim mới nhất "Món quà của cha" Tuấn Tú vào vai chồng của nữ diễn viên Hương Giang. Cả hai được khen đẹp đôi vì ngoại hình rất sáng. Sau khi chia tay tình trẻ Đinh Tú, Hương Giang được khen là xinh và trẻ hơn. Nữ diễn viên sinh năm 1989 sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng khuôn mặt ưa nhìn. Người vào vai vợ của Tuấn Tú trong phim "Anh có phải đàn ông không" là nữ diễn viên Thúy An. Trong phim "Anh có phải đàn ông không", Thúy An sắc sảo, ăn diện nhưng ngoài đời cô là người rất giản dị, thường để mặt mộc, thích các hoạt động thể thao. Trong phim "Nhà mình lạ lắm!" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, Tuấn Tú đóng cặp với nữ diễn viên Huyền Trang. Ngoài đời Huyền Trang là chiến sĩ công an thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Cô sở hữu vóc dáng chuẩn và khuôn mặt ưa nhìn. Tuấn Tú và Thu Quỳnh là một cặp đẹp đôi trong phim "Về nhà đi con". Trong phim, Thu Quỳnh vào vai một cô gái đẹp dịu dàng, đảm đang, khác hẳn với những vai diễn gai góc, ghê gớm của cô trong "Quỳnh búp bê", "Hương vị tình thân". Thu Quỳnh từng lọt vào Top 30 thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 nên vẻ ngoài của cô rất quyến rũ. Tuấn Tú và Lã Thanh Huyền vào vai một cặp vợ chồng trẻ trong phim "Blog nàng dâu". Thời điểm đóng phim này Lã Thanh Huyền đã nổi tiếng với danh hiệu quán quân trong cuộc thi truyền hình thực tế Phụ nữ Thế kỷ 21 năm 2006 và đã tham gia một số bộ phim truyền hình như: "Linh lan trắng", "Những chàng rể họ Lê", "Cô gái xấu xí"... Lã Thanh Huyền của hiện tại là một nữ doanh nhân thành đạt, giàu có và tiếp tục con đường phim ảnh. Bộ phim mới nhất của cô là "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" đóng năm 2022.Xem trailer phim "Món quà của cha". Nguồn VFC

