Đọ sắc 6 người đẹp chuyển giới vào chung kết Đại sứ hoàn mỹ 2020

Mộng Thường là một trong 6 người đẹp chuyển giới lọt chung kết Đại sứ hoàn mỹ 2020. Cô sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng gợi cảm với số đo 3 vòng 77-59-87, chiều cao 1m76. Ngoài sắc vóc, người đẹp sinh năm 1995 được đánh giá cao còn bởi thần thái tự tin, kỹ năng catwalk điêu luyện nhờ kinh nghiệm làm người mẫu. Trong top 6 vào chung kết Đại sứ hoàn mỹ 2020, Phùng Trương Trân Đài được đánh giá cao không kém Mộng Thường. Trân Đài sinh năm 1992, cao 1m71, có số đo ba vòng 90-62-91. Trong bán kết, cô giành chiến thắng phần thi tài năng. Cadie Huỳnh Anh cũng là thí sinh sáng giá cho ngôi vị cao nhất của Đại sứ hoàn mỹ 2020. Người đẹp chuyển giới sinh năm 1994, đến từ Đà Nẵng. Cô cao 1m74, có số đo ba vòng: 84 - 60 - 90. Tham gia cuộc thi, Huỳnh Anh để tóc ngắn cá tính. Lương Mỹ Kỳ được nhiều người đặt kỳ vọng giành vương miện Đại sứ hoàn mỹ 2020 ngay từ khi cuộc thi khởi động. Lương Mỹ Kỳ là thí sinh sáng giá bởi sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo hình thể chuẩn hoa hậu 90-60-90. Lọt chung kết Đại sứ hoàn mỹ 2020, Tường Vi gây sốt bởi gương mặt có nét lai Tây, làn da trắng hồng, đôi chân thon dài. Người đẹp sinh năm 1997 chia sẻ trên Vnexpress, ngoài làm răng sứ, cô không chỉnh sửa bất kỳ điểm nào trên gương mặt. Khánh An cũng lọt vào chung kết Đại sứ hoàn mỹ 2020. Học trò của Kiều Loan cao 1m64, có số đo 3 vòng 83-64-95. Trong top 6, Khánh An được ít khán giả chú ý hơn so với Tường Vi, Mộng Thường, Lương Mỹ Kỳ. Xem video "Phần thi trình diễn tài năng của thí sinh Vũ Thu Phương". Nguồn Đại sứ hoàn mỹ

