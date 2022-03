Đọ sắc 3 nữ chính phim hành động “Thanh Sói” của Ngô Thanh Vân

Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên và Rima Thanh Vy là bộ ba nữ chính của phim "Thanh Sói" do Ngô Thanh Vân sản xuất. Ảnh: Tiền Phong Ba người đẹp được Ngô Thanh Vân tin tưởng trao cho danh hiệu thế hệ đả nữ kế cận. Ảnh: FBNV Trong 3 nữ chính phim "Thanh Sói", Tóc Tiên là cái tên quen thuộc với khán giả. Cô xuất thân là ca sĩ. Ảnh: FBNV Tóc Tiên chạm ngõ điện ảnh vào năm 2015 khi đóng phim "Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ". Ảnh: FBNV Tóc Tiên sở hữu vẻ đẹp cá tính, hiện đại. Ảnh: FBNV Bà xã của Hoàng Touliver ngày càng gợi cảm sau khi lấy chồng. Ảnh: FBNV Đồng Ánh Quỳnh sở hữu gương mặt đẹp và thần thái sang chảnh. Năm 2014, cô lọt top 36 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ngoài ra, Ánh Quỳnh từng đoạt giải Á khôi 1 cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam 2013. Ảnh: FBNVẢnh: FBNV Năm 2017, Ánh Quỳnh đoạt giải á quân The Face. Ảnh: FBNV Chân dài sinh năm 1995 từng đóng vai phụ trong "Yolo - Bạn chỉ sống một lần", web series "Phim này thắng chắc". Ảnh: FBNV Ngô Thanh Vân cho biết, từ 1 cô gái yếu nhất khi casting "Thanh Sói", Ánh Quỳnh đã xuất sắc vượt qua 300 thí sinh và 10 bạn diễn khác để đảm nhận vai nữ chính. Ảnh: FBNV "Một cá tính rất chai lì và không ngừng phấn đấu", Ngô Thanh Vân nhận xét về Ánh Quỳnh. Ảnh: FBNV Rima Thanh Vy là cái tên khá xa lạ với khán giả. Ảnh: FBNV Cô đoạt giải quán quân của cuộc thi Gương mặt tuổi hồng năm 14 tuổi. Năm 2016, Thanh Vy lọt top 9 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam. Năm 2018, cô tham gia Asia's Next Top Model và dừng chân ở top 6. Ảnh: FBNV Thanh Vy từng đóng vai quần chúng trong một số phim, vai phụ trong các phim điện ảnh "Scandal: Bí mật thảm đỏ", "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt", "11 niềm hy vọng". Ảnh: FBNV Thanh Vy sở hữu nét đẹp khá "Tây". Cô gợi cảm không kém cạnh Tóc Tiên và Ánh Quỳnh. Ảnh: FBNV Xem video "Huy Trần - tình trẻ của Ngô Thanh Vân nấu ăn". Nguồn Huy Trần/Youtube

