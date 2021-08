Đọ nhan sắc Phương Oanh “Hương vị tình thân” và nữ chính bản gốc

Nếu như phiên bản gốc “My only one” từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2018 thì bộ phim “Hương vị tình thân” được remake cũng đang hot trên sóng truyền hình Việt. Sức hấp dẫn của hai bộ phim bản Hàn và bản Việt khiến hai nữ diễn viên chính nhận được nhiều sự quan tâm. Ở “My only one”, nữ diễn viên UEE, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc After School vào vai nữ chính Do Ran - một cô nàng “lọ lem” dịu dàng, mềm mỏng. Trong khi đó, ở bản Việt "Hương vị tình thân", nhân vật Nam do Phương Oanh đảm nhận trở nên cá tính, mạnh mẽ hơn. Ảnh: Poster/ FBNV. Không chỉ đều tài năng, Phương Oanh và nữ diễn viên UEE của hai phiên bản đều sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ. Ảnh: Tạp chí Singles/FBNV.Sinh năm 1988, UEE (tên thật là Kim Yu Jin) hơn Phương Oanh 1 tuổi nên giữa họ không có sự khác biệt nhiều về tuổi tác. Ảnh: Tạp chí Singles/FBNV. So với Phương Oanh của "Hương vị tình thân", nữ chính bản gốc có sự thay đổi nhan sắc thất thường hơn. Ảnh: Newsen/FBNV. Với thân hình khoẻ khoắn, thời mới ra mắt cùng After School, nữ diễn UEE được đánh giá là nữ thần tượng quyến rũ bậc nhất. Tuy nhiên, thời điểm "My only one" lên sóng, nữ diễn viên xứ kim chi gầy rộc so với hình ảnh đầy đặn trong quá khứ vì ép cân quá đà. Trong khi, Phương Oanh thời điểm đóng bộ phim bản Việt dù tăng 6kg vẫn sở hữu thân hình nóng bỏng quyến rũ. Hai mỹ nhân 8X đều sở hữu đôi chân dài đáng mơ ước. UEE sở hữu chiều cao 1m73, trong khi Phương Oanh là 1m70. Ảnh: Grazia/FBNV. UEE từng thừa nhận phẫu thuật mí mắt. Phương Oanh cũng không ngại công khai việc chỉnh sửa khuôn mặt để ngày càng xinh đẹp hơn. Ảnh: FBNV. Dù nổi tiếng nhưng vài năm trở lại đây UEE không sử dụng mạng xã hội nên những hình ảnh mới của cô rất hiếm hoi. Trong khi đó, Phương Oanh chăm chỉ đăng ảnh xình đẹp rạng rỡ lên trang cá nhân. Ảnh: Grazia/FBNV. Xem video giới thiệu phim "Hương vị tình thân". Nguồn VTV Giải trí

