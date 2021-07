Hành trình biến đổi nhan sắc của diễn viên Phương Oanh

Năm 2013, khuôn mặt Phương Oanh khá vuông, làn da hơi ngăm ngăm và trông già hơn so với tuổi. So sánh nhan sắc của Phương Oanh năm 2017 và 2019 đã có sự khác biệt rõ ràng. Khuôn mặt cô sau những can thiệp thẩm mỹ đã không còn rãnh cười, làn da láng bóng, trẻ đẹp hơn. Phương Oanh ngày càng hoàn thiện nhan sắc sau những lần chỉnh sửa, đầu tư cho khuôn mặt, làn da. Phương Oanh trong phim "Quỳnh búp bê" già hơn nhiều so với hình ảnh hiện tại. Năm 2020, Phương Oanh công khai hình ảnh trước và sau phẫu thuật chỉnh sửa nhan sắc. Nữ diễn viên sinh năm 1989 sang tận Hàn Quốc để chỉnh sửa khuôn mặt. "Nhìn lại vài bức hình cũ mới thấy giật cả mình. Vẫn là những nét ấy nhưng rõ ràng là đẹp và thanh thoát hơn trước rất nhiều. Nhìn 2020 mà còn trẻ hơn cả 2013", Phương Oanh chia sẻ với Vietnamnet. Sau những lần lột xác, ai cũng phải công nhận Phương Oanh ngày càng quyến rũ và trẻ trung hơn.Nữ diễn viên "Hương vị tình thân" trẻ thêm mấy tuổi nhờ cắt mái tóc ngắn. Tạo hình mới của cô nhận được nhiều lời khen ngợi. Mái tóc ngắn giúp cô phù hợp hơn với tính cách nhân vật Nam trong phim "Hương vị tình thân". Xem video giới thiệu phim Hương vị tình thân. Nguồn VTV Giải trí

