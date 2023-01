Đọ nhan sắc dàn mỹ nhân tuổi Đinh Mão của Vbiz

Thùy Lâm là một trong những mỹ nhân tuổi Đinh Mão của Vbiz. Chân dài này lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008. Hiện tại, Thùy Lâm là bà mẹ hai con sở hữu nhan sắc trẻ trung. Không chỉ bằng tuổi, Ngô Phương Lan cũng có danh hiệu hoa hậu giống Thùy Lâm. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007. Bước sang tuổi 36, có một cô con gái, Ngô Phương Lan vẫn đẹp mặn mà. Ngày là thiếu nữ, Hương Giang miệt mài thi nhan sắc. Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2006, giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2009, lọt top 16 Hoa hậu Thế giới 2009. Ngoài ra, Hương Giang còn được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất châu Á 2009. Ở tuổi 36, gương mặt lẫn vóc dáng của cô không thay đổi nhiều so với hồi chưa lấy chồng, sinh hai con. Trúc Diễm cũng đoạt một số danh hiệu như Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, giải phụ Người đẹp thời trang tại Hoa hậu Trái đất 2007, top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011. Ngoài ra, cô lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2014 do trang web nổi tiếng TC Candler bình chọn. Năm 2016, Trúc Diễm phát hiện mắc bệnh cường giáp. Người đẹp cho biết, hậu quả của điều trị bệnh cường giáp là cô bị suy giáp. Lúc này, người Trúc Diễm lại sưng lên. Hiện tại, cô đã lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc. Ngọc Diễm sinh năm 1987, đến từ Khánh Hòa. Năm 2008, cô đăng quang Hoa hậu du lịch Việt Nam. Sau đó, trong đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2008, Ngọc Diễm có mặt trong top 3 trang phục dân tộc đẹp nhất và là thí sinh tài năng nhất. Sau 15 năm đăng quang Hoa hậu du lịch Việt Nam, từng một lần sinh nở, Ngọc Diễm vẫn trẻ trung, gợi cảm. Là mỹ nhân sinh năm 1987, Minh Hằng sở hữu vóc dáng quyến rũ với vòng eo 58cm. Sau khi kết hôn, cô vẫn giữ phong cách gợi cảm. Yến Nhi sở hữu body thon gọn, săn chắc. Nữ ca sĩ sinh năm 1987 dành nhiều thời gian tập luyện. Yến Nhi từng thừa nhận "một ngày không gym không chịu nổi". Hiện tại, Yến Nhi vẫn độc thân. Diễn viên Thảo Trang là một trong những mỹ nhân Việt nâng ngực để vóc dáng gợi cảm hơn. Ngoài ra, cô còn sửa mũi, tiêm cằm. Ngày mang bầu lần 2, Thảo Trang nặng đến 85kg. Sau sinh, nữ diễn viên sinh năm 1987 quyết tâm giảm cân. Hiện tại, Thảo Trang đã lấy lại được vóc dáng thon gọn. Sinh năm 1987, Elly Trần là một trong những hot girl Sài thành đình đám. Cô sở hữu gương mặt ngây thơ, bầu bĩnh cùng thân hình gợi cảm. Sau 2 lần sinh nở, Elly Trần vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Miko Lan Trinh phẫu thuật thẩm mỹ để nhan sắc thêm quyến rũ. Nữ ca sĩ cho biết, cô phẫu thuật hút mỡ tạo cơ vòng hai và tiêm mỡ khuyết mắt. Năm 2018, cô tham gia cuộc thi Lady of Brilliancy International - Hoa Tỷ Sắc đẹp Quốc tế. Tại cuộc thi này, Lan Trinh lọt top 16 cùng giải thưởng Người đẹp Tài năng. Cao Thùy Dương sinh năm 1987, trong một gia đình nghèo ở Yên Bái. Cô đoạt giải Người đẹp tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007 và Hoa hậu được yêu thích nhất tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế tổ chức ở Macau năm 2008. Người đẹp từng tuyên bố không cần lấy chồng, sinh con. Ngay khi mới bước chân vào showbiz, ca sĩ Đinh Hương đã ăn mặc táo bạo. Ở tuổi 36, cô vẫn duy trì phong cách gợi cảm. Xem video "Minh Hằng khoe vườn cây ăn quả". Nguồn FBNV

