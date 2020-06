Diễn viên miền Nam chinh phục làng phim phía Bắc, thành bại thế nào?

Diễm My là một trong những diễn viên miền Nam chinh phục làng phim phía Bắc. Hiện tại, cô đóng nữ chính phim “Tình yêu và tham vọng”. Không thể phủ nhận tên tuổi Diễm My hot trở lại với vai diễn mới nhất nhưng cô bị nhiều khán giả nhận xét thiếu tích cực về khả năng diễn xuất. Ảnh: Fanpage Trước những lời chê, Diễm My cho rằng khán giả miền Nam tương đối dễ tính trong khi khán giả ngoài Bắc soi kỹ từng chi tiết, khó tiếp nhận những nhân tố mới. Cô nói thêm, ban đầu cô khá buồn vì những bình luận trái chiều nhưng coi đó là niềm vui vì bộ phim được khán giả quan tâm. Ảnh: Fanpage Khả năng diễn xuất khi Bắc tiến của Nhã Phương cũng gây tranh cãi. Năm 2015, Nhã Phương trở nên nổi tiếng nhờ đóng bộ phim truyền hình phía Bắc “Tuổi thanh xuân”. Ảnh: VTV Thế nhưng, sau đó, cách diễn của Nhã Phương bị chê không có sự đột phá, gây nhàm chán trong các phim truyền hình phía Bắc như “Tuổi thanh xuân 2”, “Khúc hát mặt trời”, “Ngày ấy mình đã yêu”, “Tình khúc bạch dương”. Ảnh: VTV Quốc Trường lại thành công rực rỡ khi Bắc tiến. Năm 2019, nam diễn viên tham gia bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” lên sóng VTV. Dù vào vai đào hoa nhưng thay vì bị ghét, Quốc Trường lại được đông đảo khán giả yêu thích. Ảnh: Thể thao văn hóa Quốc Trường thừa nhận trong 10 năm đóng phim, chưa bao giờ anh được chú ý nhiều đến thế. Nhiều người cho rằng Bắc tiến là một trong số những quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của Quốc Trường. Ảnh: PLO Xuân Nghị cũng là một trong những diễn viên miền Nam gây ấn tượng khi chinh phục làng phim phía Bắc. Hồi năm 2017, anh bất ngờ được yêu thích nhờ vai diễn cảnh sát Đức (Mr. Cần Trô) trong “Ngày ấy mình đã yêu”. Ảnh: Lao động Năm 2020, Xuân Nghị tiếp tục đóng bộ phim truyền hình miền Bắc khác là “Nhà trọ Balanha”. Lần này, khả năng diễn xuất của chàng “Mr Cần Trô” tiếp tục giúp anh gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Sau bộ phim này, Xuân Nghị có lẽ sẽ có những bước tiến xa hơn. Ảnh: Dân Việt Lan Phương vốn là diễn viên thực lực. Tuy đã có 15 năm đóng nhiều dự án phim truyền hình nổi tiếng của khu vực phía Nam nhưng tên tuổi của cô không thực sự được chú ý. Đến khi ra Hà Nội đóng phim, Lan Phương mới phủ sóng tên tuổi trên địa bàn cả nước. Ảnh: VTV Vai diễn giúp Lan Phương được khán giả miền Bắc yêu thích là bà Diệu trong “Cả một đời ân oán”. Với vai diễn này, cô vượt mặt dàn diễn viên đất Bắc như Hồng Diễm, Lương Thanh để giành giải thưởng Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2018. Ảnh: VTV Sau “Cả một đời ân oán”, bà mẹ một con xuất hiện trong bộ phim “Nàng dâu order”. Tuy vai diễn không gây được tiếng vang nhưng Lan Phương vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả miền Bắc. Ảnh: Lao động Sự thành công của nhiều diễn viên miền Nam khi Bắc tiến được cho là do tài năng cộng với sự may mắn được đóng vai diễn phù hợp, phim có kịch bản thú vị. Theo NSND Hoàng Dũng, để thành công, các diễn viên miền Nam còn phải biết điều chỉnh mình khi nhập cuộc. Ảnh: Zing Nghệ sĩ Hoàng Dũng chia sẻ trên Dân Trí: “Nhịp làm phim ở phía Nam nhanh hơn và diễn viên luôn có người nhắc thoại. Ở phía Bắc, nhịp làm phim chậm hơn nhưng đòi hỏi sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ. Tất cả đều hướng tới sự chuyên nghiệp”. Ảnh: VTV Mời quý độc giả xem trailer tập 28 "Tình yêu và tham vọng". Nguồn VTV

Diễm My là một trong những diễn viên miền Nam chinh phục làng phim phía Bắc. Hiện tại, cô đóng nữ chính phim “Tình yêu và tham vọng”. Không thể phủ nhận tên tuổi Diễm My hot trở lại với vai diễn mới nhất nhưng cô bị nhiều khán giả nhận xét thiếu tích cực về khả năng diễn xuất. Ảnh: Fanpage Trước những lời chê, Diễm My cho rằng khán giả miền Nam tương đối dễ tính trong khi khán giả ngoài Bắc soi kỹ từng chi tiết, khó tiếp nhận những nhân tố mới. Cô nói thêm, ban đầu cô khá buồn vì những bình luận trái chiều nhưng coi đó là niềm vui vì bộ phim được khán giả quan tâm. Ảnh: Fanpage Khả năng diễn xuất khi Bắc tiến của Nhã Phương cũng gây tranh cãi. Năm 2015, Nhã Phương trở nên nổi tiếng nhờ đóng bộ phim truyền hình phía Bắc “Tuổi thanh xuân”. Ảnh: VTV Thế nhưng, sau đó, cách diễn của Nhã Phương bị chê không có sự đột phá, gây nhàm chán trong các phim truyền hình phía Bắc như “Tuổi thanh xuân 2”, “Khúc hát mặt trời”, “Ngày ấy mình đã yêu”, “Tình khúc bạch dương”. Ảnh: VTV Quốc Trường lại thành công rực rỡ khi Bắc tiến. Năm 2019, nam diễn viên tham gia bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” lên sóng VTV. Dù vào vai đào hoa nhưng thay vì bị ghét, Quốc Trường lại được đông đảo khán giả yêu thích. Ảnh: Thể thao văn hóa Quốc Trường thừa nhận trong 10 năm đóng phim, chưa bao giờ anh được chú ý nhiều đến thế. Nhiều người cho rằng Bắc tiến là một trong số những quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của Quốc Trường. Ảnh: PLO Xuân Nghị cũng là một trong những diễn viên miền Nam gây ấn tượng khi chinh phục làng phim phía Bắc. Hồi năm 2017, anh bất ngờ được yêu thích nhờ vai diễn cảnh sát Đức (Mr. Cần Trô) trong “Ngày ấy mình đã yêu”. Ảnh: Lao động Năm 2020, Xuân Nghị tiếp tục đóng bộ phim truyền hình miền Bắc khác là “Nhà trọ Balanha”. Lần này, khả năng diễn xuất của chàng “Mr Cần Trô” tiếp tục giúp anh gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Sau bộ phim này, Xuân Nghị có lẽ sẽ có những bước tiến xa hơn. Ảnh: Dân Việt Lan Phương vốn là diễn viên thực lực. Tuy đã có 15 năm đóng nhiều dự án phim truyền hình nổi tiếng của khu vực phía Nam nhưng tên tuổi của cô không thực sự được chú ý. Đến khi ra Hà Nội đóng phim, Lan Phương mới phủ sóng tên tuổi trên địa bàn cả nước. Ảnh: VTV Vai diễn giúp Lan Phương được khán giả miền Bắc yêu thích là bà Diệu trong “Cả một đời ân oán”. Với vai diễn này, cô vượt mặt dàn diễn viên đất Bắc như Hồng Diễm, Lương Thanh để giành giải thưởng Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2018. Ảnh: VTV Sau “Cả một đời ân oán”, bà mẹ một con xuất hiện trong bộ phim “Nàng dâu order”. Tuy vai diễn không gây được tiếng vang nhưng Lan Phương vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả miền Bắc. Ảnh: Lao động Sự thành công của nhiều diễn viên miền Nam khi Bắc tiến được cho là do tài năng cộng với sự may mắn được đóng vai diễn phù hợp, phim có kịch bản thú vị. Theo NSND Hoàng Dũng, để thành công, các diễn viên miền Nam còn phải biết điều chỉnh mình khi nhập cuộc. Ảnh: Zing Nghệ sĩ Hoàng Dũng chia sẻ trên Dân Trí: “Nhịp làm phim ở phía Nam nhanh hơn và diễn viên luôn có người nhắc thoại. Ở phía Bắc, nhịp làm phim chậm hơn nhưng đòi hỏi sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ. Tất cả đều hướng tới sự chuyên nghiệp”. Ảnh: VTV Mời quý độc giả xem trailer tập 28 "Tình yêu và tham vọng". Nguồn VTV