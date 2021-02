Diễn viên Diễm Hương tài giỏi thế nào... mua 4 mảnh đất năm 2020?

Diễm Hương mua 4 mảnh đất giữa năm 2020. Nữ diễn viên khoe sổ đỏ đồng thời viết: "Vâng! Thầy phán em có lộc đất đai. Ok! Em nghe lời thầy, em quất bốn mảnh từ giữa năm và đến giờ vẫn y nguyên chưa động cựa gì. Năm sau mà không phất lên, em thề không nghe lời thầy nữa. Cuộc đời mình là do mình quyết định thôi". Diễm Hương kinh doanh nhiều thứ. Hiện tại, trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ bán các sản phẩm quần áo, mỹ phẩm. Trên Vietnamnet, Diễm Hương cho biết, cô từng mở cửa hàng quần áo, cứ vài ngày lại sang Quảng Châu lấy hàng. Công việc kinh doanh của cô khá thuận lợi nhưng sau đó nữ diễn viên đành bỏ dở vì bận quay phim. Diễm Hương còn mở cửa hàng bánh mì. Diễm Hương cho biết, cô không ngại công việc bán hàng, miễn là làm việc chân chính để có tiền nuôi đam mê nghệ thuật. Nữ diễn viên tốt nghiệp đại học Sân khấu Điện ảnh rồi về đầu quân cho Nhà hát Kịch Việt Nam. Diễm Hương là gương mặt quá quen thuộc với khán giả truyền hình. Ảnh: VTV Cô từng đóng "Hôn nhân trong ngõ hẹp", "Những nhân viên gương mẫu", "Tình yêu và tham vọng". Ảnh: VTV Trong "Tình yêu và tham vọng" năm 2020, Diễm Hương vào vai nữ trưởng phòng tên Hường đầy mưu mô, xảo trá. Ảnh: Vietnamnet Diễm Hương kết hôn vào năm 2014. Ông xã của cô là nam diễn viên Hồng Quang. Cả hai làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam. Diễm Hương tự nhận mình may mắn vì được ông xã chia sẻ công việc gia đình. Cặp đôi có một cậu con trai chung. Sau 7 năm kết hôn, tình cảm của vợ chồng Diễm Hương vẫn mặn nồng. Xem trailer tập 42 "Tình yêu và tham vọng". Nguồn Rubic 8

Diễm Hương mua 4 mảnh đất giữa năm 2020. Nữ diễn viên khoe sổ đỏ đồng thời viết: "Vâng! Thầy phán em có lộc đất đai. Ok! Em nghe lời thầy, em quất bốn mảnh từ giữa năm và đến giờ vẫn y nguyên chưa động cựa gì. Năm sau mà không phất lên, em thề không nghe lời thầy nữa. Cuộc đời mình là do mình quyết định thôi". Diễm Hương kinh doanh nhiều thứ. Hiện tại, trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ bán các sản phẩm quần áo, mỹ phẩm. Trên Vietnamnet, Diễm Hương cho biết, cô từng mở cửa hàng quần áo, cứ vài ngày lại sang Quảng Châu lấy hàng. Công việc kinh doanh của cô khá thuận lợi nhưng sau đó nữ diễn viên đành bỏ dở vì bận quay phim. Diễm Hương còn mở cửa hàng bánh mì. Diễm Hương cho biết, cô không ngại công việc bán hàng, miễn là làm việc chân chính để có tiền nuôi đam mê nghệ thuật. Nữ diễn viên tốt nghiệp đại học Sân khấu Điện ảnh rồi về đầu quân cho Nhà hát Kịch Việt Nam. Diễm Hương là gương mặt quá quen thuộc với khán giả truyền hình. Ảnh: VTV Cô từng đóng "Hôn nhân trong ngõ hẹp", "Những nhân viên gương mẫu", "Tình yêu và tham vọng". Ảnh: VTV Trong "Tình yêu và tham vọng" năm 2020, Diễm Hương vào vai nữ trưởng phòng tên Hường đầy mưu mô, xảo trá. Ảnh: Vietnamnet Diễm Hương kết hôn vào năm 2014. Ông xã của cô là nam diễn viên Hồng Quang. Cả hai làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam. Diễm Hương tự nhận mình may mắn vì được ông xã chia sẻ công việc gia đình. Cặp đôi có một cậu con trai chung. Sau 7 năm kết hôn, tình cảm của vợ chồng Diễm Hương vẫn mặn nồng. Xem trailer tập 42 "Tình yêu và tham vọng". Nguồn Rubic 8