Diễn viên Bình Minh tình tứ bên vợ đại gia hơn 4 tuổi

Doanh nhân Anh Thơ - bà xã diễn viên Bình Minh vừa đón sinh nhật bên chồng con và bạn bè thân thiết. Vợ chồng Bình Minh tình tứ trong tiệc sinh nhật. Nam diễn viên gọi vợ là cô bạn thân. Bà xã hơn tuổi của Bình Minh ngày càng trẻ đẹp. Anh Thơ tự tin đọ sắc bên Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Trương Ngọc Anh và doanh nhân Lý Thùy Chang. Gia đình của Bình Minh, Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo và Hà Kiều Anh có mối quan hệ rất thân thiết. Bình Minh kết hôn đã được 15 năm. Theo năm tháng, tình cảm của nam diễn viên và vợ hơn 4 tuổi không phai nhạt mà lại càng mặn nồng. Bình Minh dành nhiều thời gian cho vợ con hơn trong vài năm trở lại đây sau khi ít tham gia hoạt động nghệ thuật. Khi chuyển hướng sang đầu tư kinh doanh, Bình Minh được vợ ủng hộ, hỗ trợ hết mình. An Nhiên và An Như là trái ngọt tình yêu của vợ chồng Bình Minh. Cả hai nhóc tì này thừa hưởng chiều cao vượt trội từ bố. An Như cao 1m55 còn An Nhiên cao 1m73. Xem video: "Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ dự sự kiện". Nguồn Bí mật Vbiz

