Diễm My “Tình yêu và tham vọng” tình tứ bên trai đẹp Thanh Sơn

Gây sốt khi tham gia bộ phim " Tình yêu và tham vọng", Diễm My 9X - Thanh Sơn vừa thực hiện bộ ảnh chung vô cùng tình cảm. Trong bộ ảnh, Thanh Sơn và Diễm My hóa thân vào cặp đôi yêu nhau. Cả hai có những khoảnh khắc tình tứ. Trong khi Diễm My xinh đẹp, gợi cảm thì Thanh Sơn vẫn cực kỳ phong độ dù lần đầu làm mẫu ảnh. Trong phim "Tình yêu và tham vọng", Thanh Sơn đóng vai chàng Giám đốc pháp chế điển trai tên Sơn đem lòng yêu Phan Hoàng Linh - nhân vật của Diễm My 9X. Trong khi đó, Linh lại có tình cảm với Minh - nhân vật do Nhan Phúc Vinh thủ vai. Còn Sơn lọt vào mắt xanh của Ánh - em gái Linh. Trong bộ ảnh, Thùy Anh - diễn viên đóng vai Ánh, em gái cùng cha khác mẹ với Linh cũng xuất hiện. Thuỳ Anh bày tỏ, cô đảm nhận vai diễn Ánh trong "Tình yêu và tham vọng" không mấy khó khăn. Mặc dù đọc bình luận của khán giả nhiều lúc cô cũng rất buồn, thậm chí tức “sôi máu” nhưng Thuỳ Anh cho biết, khán giả chửi vai diễn chứng tỏ cô đã thành công khi hoá thân vào nhân vật. Trong phim là thái cực ngược lại với nhân vật của Diễm My nhưng ngoài đời Diễm My và Thùy Anh khá thân thiết. Về Diễm My, cô chia sẻ rất nể diễn xuất của Thùy Anh với vai diễn này, đồng thời khen Thanh Sơn là bạn diễn tuyệt vời. Cả Diễm My và Thanh Sơn rất thích thú khi được nhiều khán giả tích cực “đẩy thuyền” trong phim. Xem video giới thiệu tập 28 Tình yêu và tham vọng. Nguồn Youtube/ VTV:

