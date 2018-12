Diễm My 9X ngọt ngào bên "người tình mới" Quang Đại

Diễm My 9X bị bắt gặp cùng diện đồ đôi và có nhiều cử chỉ thân mật bên cạnh mỹ nam Quang Đại. Cả hai được fan gọi bằng biệt danh cặp đôi "người tình yêu xa". Diễm My và Quang Đại từng đốn tim khán giả với bộ ảnh yêu xa mang màu sắc cổ điển thập niên 80. Trong bộ ảnh, cả hai diện trang phục giản dị và thể hiện những cử chỉ yêu thương, tình tứ. Bộ ảnh lựa chọn bối cảnh khá quen thuộc như không gian phòng khách, sân thượng… gợi lên một hạnh phúc bình yên. Lần hội ngộ này, Quang Đại không ngừng dành cử chỉ thân mật và ánh mắt trìu mến dành cho Diễm My 9X. Quang Đại giữ phong độ quý ông, lịch lãm còn Diễm My vừa lịch thiệp vừa duyên dáng. Không hẹn mà gặp, cả hai diện đồ đôi và khiến fan xôn xao trong những tấm hình tình cảm siêu đáng yêu. Người hâm mộ bắt gặp Quang Đại nhiều lần đưa tay vén mái tóc bới tự nhiên loã xoã trước gió của Diễm My. Trong cuộc gặp gỡ vô tình với Diễm My 9x, Quang Đại tung hết chiêu "thả thính" dành cho cô. Cả hai gặp nhau tại sự kiện có sự tham gia của hot girl Sam cùng một số ngôi sao showbiz Việt khác như Đào Bá Lộc và hot beauty blogger Hannah Olala.

