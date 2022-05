Diễm My 9X khoe loạt ảnh nóng bỏng ở tuổi 32

Sở hữu thân hình thon gọn, gợi cảm, Diễm My 9X không ngại mặc hở bạo. Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1990 diện nội y khoe body quyến rũ. Diễm My trẻ trung, gợi cảm khi kết hợp nội y cùng quần jeans, áo khoác denim, chân váy. Sau bộ phim truyền hình “Tình yêu và Tham vọng”, phim điện ảnh “1990”, nữ diễn viên đang tập trung quay phim truyền hình “Giấc mơ của mẹ”. Chia sẻ về phim “Giấc mơ của mẹ” sắp ra mắt, Diễm My cho biết: “Rất lâu rồi My mới quay trở lại với phim truyền hình phía Nam, bởi vậy My đã rất hồi hộp và nỗ lực cho vai diễn”. Lần này, Diễm My diễn chung với các nghệ sĩ gạo cội như Hữu Châu, Hồng Vân, Khánh Huyền và đóng cặp với Trần Quốc Anh. Diễm My cho biết, đóng phim “Giấc mơ của mẹ”, cô có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Do tình hình dịch, bộ phim phải quay lâu hơn dự kiến. Trong khoảng thời gian đó, Diễm My khá vất vả trong việc giữ dáng không bị thay đổi quá nhiều. Cô chăm chỉ tập luyện và ăn kiêng theo chế độ riêng. Không những không bị tăng cân mà Diễm My 9X còn giảm được nhiều cân và giữ được vòng eo nhỏ nhắn. Ở tuổi 32, Diễm My đang tận hưởng những ngày tháng độc thân vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cô hy vọng sẽ hoàn thành thật tốt những dự án trước mắt và đặc biệt bộ phim “Giấc mơ của mẹ” sắp tới được nhiều khán giả đón nhận. Trong bộ ảnh mới, Diễm My chụp cùng chú cún cưng Messi của mình. Được biết, Messi đã ở cùng cô nhiều năm nay và rất quấn người. Mặc dù bình thường khá nhút nhát nhưng Messi lại rất hợp tác khi chụp hình với Diễm My. Với nữ diễn viên, Messi giống như một người bạn bé nhỏ mà cô cưng nựng hết mực. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

