Diễm Hương tái xuất với gương mặt ngày càng khác lạ

Diễm Hương mở đầu tin sao Việt với lời tự nhủ: "Ngủ dậy tự soi mình qua lăng kính... phải biết tự yêu mình hơn". Diễm My 9x bộc bạch: "Lại muốn đi đâu đó". Hoa hậu Kỳ Duyên hào hứng khoe: "Tập lại mấy hôm cũng có tác dụng". Chia sẻ hình ảnh hẹn hò với vợ chồng Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương, Phạm Quỳnh Anh hóm hỉnh bật mí: "Cặp vợ chồng son và hai người cùng khổ". Quế Vân cho biết: "Em vẫn chờ mùa hoa nở...", góp mặt trong tin sao Việt hôm nay.Thanh Hằng xuống phố ngày cuối tuần. Trương Quỳnh Anh tinh nghịch: "Noel này bạn đã có Gấu chưa? Hẹn với anh này có vẻ hợp lý hơn. Vì sở thích của anh là make up làm đẹp cho các chị em". Vân Hugo than vãn thời tiết mùa đông: "Đêm có thể ấm hơn một chút chút không...?". Ngọc Trinh chiêm nghiệm: "Hành động của một người nói lên sự thật. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết". Võ Hoàng Yến vén áo khoe vòng 2. Linh Chi khoe khoảnh khắc sexy ngọt ngào bên Lâm Vinh Hải khép lại tin sao Việt

