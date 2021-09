ĐD Long Vân "tra tấn" con gái ruột bằng rắn trong “Biệt động Sài Gòn“

“ Biệt động Sài Gòn” lên sóng năm 1986, do đạo diễn Long Vân thực hiện. Nội dung phim kể về các chiến sĩ biệt động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Công an nhân dân online Theo Gia đình và Xã hội, kịch bản ban đầu của “Biệt động Sài Gòn” không có em bé bán báo làm giao liên. Đạo diễn Long Vân đề nghị sửa kịch bản, cho thêm nhân vật này. Với vai em bé bán báo, ngay từ đầu nam đạo diễn đã đề nghị viết kịch bản để con gái của ông - Vân Dung đóng. Khi đó, Vân Dung 15 tuổi. Một trong những cảnh của em bé bán báo được nhiều khán giả nhớ đến nhất là cảnh em bị tra tấn, dốc đầu vào thùng đầy rắn độc. Chia sẻ trên Công an nhân dân online, đạo diễn Long Vân tiết lộ, khi thực hiện cảnh này, Vân Dung yêu cầu bố không để rắn thè lưỡi. Tuy nhiên, ông lại cần cảnh quay như thật. Ảnh: Người đưa tin Đạo diễn phim“Biệt động Sài Gòn” thuê hai chục con rắn khỏe của một nhà hàng chuyên bán rắn, thuê cả nhân viên cửa hàng đóng người tra tấn. Những con rắn này bị nhổ hết răng, không còn nọc, bị cột đuôi lại. Đạo diễn Long Vân không cho con gái biết trước. Ảnh: Tiền Phong Đạo diễn Long Vân còn “tra tấn” con gái Vân Dung ở cảnh em bé bán báo bị cưa chân. Ông cho làm chiếc chân giả bằng thạch cao, bên trong là thịt chân giò. Tuy nhiên khi duyệt, thấy cảnh cưa chân ghê rợn và tàn nhẫn, nên ông quyết định bỏ. Ảnh: Tiền Phong Theo Khám phá, con gái của đạo diễn Long Vân có vai diễn đầu tiên năm 18 tháng tuổi khi đóng phim "Người đôi bờ". Ảnh: Khám phá Vân Dung từng vào vai con gái lớn của chị Út Tịch trong "Mẹ vắng nhà". Ảnh: Khám phá Khi trưởng thành, Vân Dung không theo nghệ thuật. Ảnh: Khám phá Con gái của đạo diễn Long Vân hiện tại kinh doanh và có cuộc sống khá giả. Ảnh: Khám phá Xem video Xúc động cuộc gặp gỡ của nghệ sĩ Thương Tín dàn diễn viên gạo cội Biệt dộng Sài Gòn sau hơn 30 năm. Nguồn Viebeauty

“ Biệt động Sài Gòn” lên sóng năm 1986, do đạo diễn Long Vân thực hiện. Nội dung phim kể về các chiến sĩ biệt động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Công an nhân dân online Theo Gia đình và Xã hội, kịch bản ban đầu của “Biệt động Sài Gòn” không có em bé bán báo làm giao liên. Đạo diễn Long Vân đề nghị sửa kịch bản, cho thêm nhân vật này. Với vai em bé bán báo, ngay từ đầu nam đạo diễn đã đề nghị viết kịch bản để con gái của ông - Vân Dung đóng. Khi đó, Vân Dung 15 tuổi. Một trong những cảnh của em bé bán báo được nhiều khán giả nhớ đến nhất là cảnh em bị tra tấn, dốc đầu vào thùng đầy rắn độc. Chia sẻ trên Công an nhân dân online, đạo diễn Long Vân tiết lộ, khi thực hiện cảnh này, Vân Dung yêu cầu bố không để rắn thè lưỡi. Tuy nhiên, ông lại cần cảnh quay như thật. Ảnh: Người đưa tin Đạo diễn phim“Biệt động Sài Gòn” thuê hai chục con rắn khỏe của một nhà hàng chuyên bán rắn, thuê cả nhân viên cửa hàng đóng người tra tấn. Những con rắn này bị nhổ hết răng, không còn nọc, bị cột đuôi lại. Đạo diễn Long Vân không cho con gái biết trước. Ảnh: Tiền Phong Đạo diễn Long Vân còn “tra tấn” con gái Vân Dung ở cảnh em bé bán báo bị cưa chân. Ông cho làm chiếc chân giả bằng thạch cao, bên trong là thịt chân giò. Tuy nhiên khi duyệt, thấy cảnh cưa chân ghê rợn và tàn nhẫn, nên ông quyết định bỏ. Ảnh: Tiền Phong Theo Khám phá, con gái của đạo diễn Long Vân có vai diễn đầu tiên năm 18 tháng tuổi khi đóng phim "Người đôi bờ". Ảnh: Khám phá Vân Dung từng vào vai con gái lớn của chị Út Tịch trong "Mẹ vắng nhà". Ảnh: Khám phá Khi trưởng thành, Vân Dung không theo nghệ thuật. Ảnh: Khám phá Con gái của đạo diễn Long Vân hiện tại kinh doanh và có cuộc sống khá giả. Ảnh: Khám phá Xem video Xúc động cuộc gặp gỡ của nghệ sĩ Thương Tín dàn diễn viên gạo cội Biệt dộng Sài Gòn sau hơn 30 năm. Nguồn Viebeauty