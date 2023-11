Đan Trường ra sao sau khi gặp tai nạn xe hơi ở Mỹ?

Mới đây, thông tin ca sĩ Đan Trường gặp tai nạn xe hơi ở Mỹ nhận được sự quan tâm của khán giả. Trên trang cá nhân, anh Bo cho biết, khi anh đang lái xe trên đường cao tốc nơi đồng quê, một con nai to bất ngờ phóng ra trước đầu xe khiến anh trở tay không kịp. Đan Trường kể: “Lập tức ngay tay lái của mình bung cái túi không khí bảo vệ ra ngay ngực làm mình cũng đau và 2 bên trong xe hơi cũng bung mấy cái túi khí ra luôn làm xe cũng không chạy được nữa, thế là phải dừng xe lại ngay giữa đường luôn. Bên trong thấy xe xẹt điện và bốc khói, mình hốt hoảng nên vội vàng nhấn cái nút báo chớp đỏ. Lúc đó mình vội vàng tìm cách để chạy ra ngoài vì sợ xe cháy nổ hoặc bị xe container tông vào đít xe càng nguy hiểm hơn. Nhưng tự nhiên không hiểu sao cái dây an toàn không mở được nữa làm mình càng luống cuống hơn nữa. Mình tìm đủ mọi cách chui ra ngoài”. Nam ca sĩ dùng điện thoại mở đèn flash để báo hiệu xe gặp tai nạn. Sau đó, cảnh sát gọi xe tới đưa xe của Đan Trường về bãi xe để bên bảo hiểm kiểm tra và sửa chữa. Cú va chạm kiến 2 chiếc kính của nam ca sĩ bị hỏng. Nam ca sĩ không ngủ được cả đêm. “Mình cứ nhớ khoảnh khắc con nai phóng ra y như phim, cũng may là nhờ ơn trời, chiếc xe của mình không bị bay lên mấy vòng. Nhiều người hay nói là ai bị xui gì cũng là có lý do của nó, nhưng mà cho dù mình cẩn thận và tính trước cỡ nào thì cái xui nó cũng ập đến mình. Giờ mình chỉ hơi bị nhói ở ngực chút thôi chứ mọi thứ ổn hết, cả nhà yên tâm nhé”, Đan Trường chia sẻ. Năm 2022, Thúy Nga cũng gặp tai nạn xe hơi ở Mỹ. Trong một clip, nữ nghệ sĩ hài chia sẻ, khi cô đang đi trên cao tốc thì chiếc xe hơi trước mặt đột ngột dừng lại nên cô và cộng sự phải phanh gấp. Ngoài ra, chiếc xe phía sau Thúy Nga không phanh kịp nên tông thẳng vào xe của Thúy Nga. Nhờ cộng sự đưa tay đỡ đầu cho Thúy Nga nên đầu của cô không bị đập vào ghế. Chia sẻ với Công Lý và Xã Hội, Thúy Nga cho hay, cô chỉ đau đầu và choáng vì cú va chạm khá mạnh. Dù xe hơi của Thúy Nga bị hư hỏng nhưng may mắn các máy móc thiết bị quay hình đắt tiền trên xe không gặp vấn đề. Xem video: "Con trai Đan Trường đoán bài hát". Nguồn FBNV

