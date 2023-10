Dàn sao phim truyền hình “Đất phương Nam” giờ ra sao?

Nhiều diễn viên của phim truyền hình Đất phương Nam như "bác Ba Phi" Mạc Can, "bé An" Hùng Thuận, "thằng Cò" Phùng Ngọc, "Tư Mắm" Cát Phượng, "Út Trong" Thúy Loan, "Tư Ù" Mai Thanh Dung vừa hội ngộ trong buổi công chiếu phim điện ảnh Đất rừng phương Nam. Ảnh: Dân Trí. Đất phương Nam lên sóng cách đây 26 năm. Hùng Thuận là diễn viên chính của phim. Sau vai diễn để đời, dù đã cố gắng với tư cách một diễn viên và ca sĩ, Hùng Thuận vẫn chưa thể lấy lại ánh hào quang. Ảnh: Dân Việt. Vài năm trở lại đây, Hùng Thuận vắng bóng showbiz bởi anh tập trung phát triển nghề môi giới bất động sản. Năm 2021, Bé An của Đất phương Nam mở công ty môi giới, kinh doanh nhà đất mang tên anh. Hùng Thuận từng kết hôn. Con trai của anh hiện sống cùng mẹ. Ảnh: FBNV. Sau vai thằng Cò trong Đất phương Nam, Phùng Ngọc đóng vai phụ trong một số bộ phim rồi dần dần biến mất khỏi showbiz. Ảnh: Zing. Mới đây, chia sẻ với Dân Trí, Phùng Ngọc cho biết nhiều năm qua, cuộc sống của anh gặp nhiều khó khăn, nhất là vào lúc COVID-19. Lúc đó, anh lên Bình Phước nhận trông coi vườn cao su. Sau đó, Phùng Ngọc làm bảo vệ. Với số lương ít ỏi, anh phải bán xe máy để trang trải cuộc sống. Biết hoàn cảnh của Phùng Ngọc, Hùng Thuận ngỏ ý rủ về làm việc chung. Tuy nhiên, nam diễn viên muốn về quê nhà để phẫu thuật áp xe ở chân sau đó trở lại TPHCM. Ảnh: Dân Trí. "Út Trong" Thúy Loan rời xa showbiz hơn 20 năm qua. Mới đây, chia sẻ với Báo Phụ Nữ TP HCM, Thúy Loan cho biết, năm 2002, sau phim Người đàn bà không hóa đá, cô không đóng phim nữa vì muốn tập trung lo cho gia đình. Ảnh: Người Đưa Tin. Thúy Loan chia sẻ về các con: “Con gái lớn tôi đang học bên Mỹ, cậu con trai giữa đang là phi công, con gái út 9 tuổi”. Nữ diễn viên vẫn đi lại giữa Việt Nam và Mỹ. “Nếu như có điều kiện, tôi sẽ quay lại nghề, vì con lớn rồi, không còn vướng bận gì nữa. Còn công việc hiện tại của tôi chỉ là những việc không tên”, Thúy Loan nói thêm. Ảnh: Báo Phụ Nữ TP HCM. Đóng bà Tư Ù, chủ quán ăn trên ghe trong Đất phương Nam, nghệ sĩ Mai Thanh Dung mắc rất nhiều chứng bệnh. Bà có hai người con. Ảnh: Vietnamnet. Với vai phản diện là Tư Mắm trong Đất phương Nam, Cát Phượng bị ghét lây ngoài đời bởi diễn quá tròn vai. Nhiều năm qua, cô có sự nghiệp nghệ thuật vững vàng với các giải thưởng trong lĩnh vực kịch và phim ảnh. Ảnh: Saostar. Cát Phượng kết hôn với Thái Hòa nhưng sớm chia tay dù có một cậu con trai chung. Sau đó, cô gắn bó với Kiều Minh Tuấn. Cuộc tình “chị em” chênh nhau 18 tuổi kết thúc sau 12 năm. Hiện tại, Cát Phượng yêu xa một Việt kiều. Ảnh: FBNV. Nghệ sĩ Mạc Can đóng vai bác Ba Phi trong Đất phương Nam. Ở tuổi gần 80, ông vẫn viết sách, sáng tác truyện. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Online. Ngoài bé An, Cò, Võ Tòng cũng là nhân vật được nhiều khán giả yêu thích trong bộ phim Đất phương Nam. Võ Tòng can trường và hồn hậu. Nhân vật này do diễn viên Lê Quang đóng. Nhiều năm qua, Lê Quang từ chối lời mời dự sự kiện giải trí, chỉ nhận lời hát cho một số đồng nghiệp thân thiết, lưu diễn phục vụ bà con miền Tây và làm công việc chủ nhiệm phim. Vài năm gần đây, gần như không có thông tin về Lê Quang. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Hùng Thuận tham gia Gương mặt thân quen 2018". Nguồn FBNV

