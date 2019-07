Dàn sao ‘Hậu duệ mặt trời’ từ lừng lẫy đến biến cố sau 3 năm

Vào vai đại úy Yoo Shi Jin trong Hậu duệ mặt trời, nam diễn viên Song Joong Ki khiến bao trái tim của khán giả nữ phải thổn thức bởi vẻ đẹp trai, thư sinh và tài giỏi của anh. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của tài tử xứ Hàn sau 2 năm vắng bóng để hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau thành công vượt ngoài sự mong đợi của bộ phim, tên tuổi nam diễn viên ngày càng được biết đến nhiều hơn. Song Joong Ki trở thành ngôi sao quyền lực nhất showbiz Hàn 2016 theo thống kê của Daily Sports. Bộ phim cũng mang lại cho mỹ nam này nguồn lợi “khủng” từ quảng cáo. Sau Hậu duệ mặt trời, Song Joong Ki tiếp tục góp mặt trong bộ phim đình đám The Battleship Island, quy tụ nhiều ngôi sao hạng A của Hàn Quốc như Hwang Jung Min, So Ji Sub... Gần đây, nam diễn viên đang quay bộ phim bom tấn Asadal Chronicles. Trong 2014, Song Hye Kyo vướng scandal trốn thuế với số tiền 2,5 tỷ won (khoảng 2,5 triệu USD). Dù đại diện nữ diễn viên lên tiếng xin lỗi và khẳng định vụ việc là do kế toán của công ty thực hiện mà không liên quan đến người đẹp Trái tim mùa thu. Tuy nhiên, sự việc vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh kiều nữ mà cô xây dựng bấy lâu. Từ năm 2014 đến khi Hậu duệ mặt trời phát sóng, Song Hye Kyo vấp phải nhiều chỉ trích. Thế nhưng, thành công rực rỡ của bộ phim đã giúp hình tượng “ngọc nữ” trở lại vẹn toàn như chưa hề có bất cứ tranh cãi nào xảy ra. Tháng 10/2017, Song Joong Ki và Song Hye Kyo kết hôn trong khách sạn sang trọng bậc nhất Hàn Quốc. Sau lễ cưới, cặp sao thường xuyên đi du lịch với nhau. Nam diễn viên luôn tháp tùng vợ trong các sự kiện riêng của cô. Cuộc hôn nhân của cả hai rất được ngưỡng mộ. Ngày 27/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin chấn động cặp đôi quyền lực Song Joong Ki và Song Hye Kyo đang trong quá trình giải quyết ly hôn. Nam diễn viên ủy quyền cho luật sư đại diện đệ đơn ly hôn với Song Hye Kyo lên tòa án gia đình Seoul vào ngày 26/6. Jin Goo vào nghề từ năm 2003 qua bộ phim truyền hình All In, trong vai hồi nhỏ của Lee Byung Hun. Tài tử từng đoạt giải Rồng xanh cho vai phụ xuất sắc nhất trong phim Mother (hợp tác với Won Bin) vào năm 2009. Dù vậy, tên tuổi Jin Goo chỉ thực sự tỏa sáng sau thành công của Hậu duệ mặt trời nhờ nhân vật thượng sĩ Seo Dae Young. Cởi mở trong công việc nhưng anh lại khá kín tiếng về đời tư. Jin Goo bí mật lập gia đình năm 2014 sau 4 tháng hẹn hò. Vợ anh tên Ji Hye, là người ngoài ngành giải trí. Thông tin cùng hình ảnh về vợ Jin Goo ít được báo chí đăng tải. Hiện họ có 2 người con và có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Kim Ji Won sinh năm 1992, bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2008 với vai diễn nhỏ trong bộ phim Mrs. Saigon. Công chúng dần ghi nhớ tên tuổi của cô qua các tác phẩm truyền hình quen thuộc như High Kick 3, To The Beautiful You, Người thừa kế... Năm 2016, nhân vật Yoon Myung Joo trong Hậu duệ mặt trời mang về thành công vang dội cho Kim Ji Won. Kể từ vai diễn này, sự nghiệp của cô gái 26 tuổi bước lên một tầm cao mới. Cô được mời đảm nhận vai chính đầu tiên trong sự nghiệp, thoát khỏi "kiếp" đóng vai phụ mờ nhạt. Năm 2017, nữ diễn viên 27 tuổi lại “gây bão” màn ảnh nhỏ qua tác phẩm truyền hình Fight For My Way (Thanh xuân vật vã). Cô cùng bạn diễn Park Seo Joon đã tạo nên một cặp đôi tung hứng ăn ý, đem lại những tràng cười vui vẻ, truyền năng lượng tích cực cho khán giả. Năm 2019, Kim Ji Won tái xuất màn ảnh nhỏ với bom tấn cổ trang Arthdal Chronicles. Trong Hậu duệ mặt trời, nhân vật của Onew là Lee Chi Hoon – một bác sĩ thực tập trẻ xuất thân từ gia đình quyền lực, vai vế trong xã hội. Lee Chi Hoon không hề giấu lợi thế gia đình và luôn cố gắng trở thành bác sĩ thực thụ. Từ khi phim lên sóng, vai diễn của thành viên SHINee với tính cách thân thiện luôn mang đến không khí vui tươi cho bộ phim. Tuy nhiên, vào tháng 8/2017, Onew bị tố quấy rối tình dục khi đến một quán bar ở quận Gangnam. Người phụ nữ tố cáo anh sau đó đã rút đơn kiện và cho biết đây chỉ là sự hiểu nhầm. Scandal này đã làm ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp của trưởng nhóm SHINee. Cho Tae Kwan sinh ngày 12/2/1986, là cháu trai của tài tử gạo cội Choi Soo Jong và diễn viên Ha Hee Ra. Bộ phim Hậu duệ mặt trời là tác phẩm đầu tiên đưa Cho Tae Kwan vào làng giải trí Hàn. Cuối năm 2016, Cho Tae Kwan tổ chức đám cưới cùng hôn thê Noh Hye Ri (24 tuổi). Sau gần 3 năm kết hôn, cặp đôi đang hạnh phúc và thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

