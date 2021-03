Dàn mỹ nhân Việt chuyển giới: Người ly hôn, người bị đồn chia tay

Gần đây, trước loạt bằng chứng tình cảm với CEO Mat Liu không còn mặn nồng, Hương Giang vẫn chưa lên tiếng. Trước Matt Liu, mỹ nhân Việt chuyển giới này có cuộc tình 2 năm với Criss Lai. Theo Hương Giang, cô và Criss Lai chia tay vì nhiều lý do khác nhau. Hoài Sa cũng có tình duyên không suôn sẻ. Cô thích Trọng Hiếu khi cả hai tham gia Vietnam Idol 2015. Vào thời điểm đó, Hoài Sa chưa chuyển giới. Năm 2020, sau chương trình "Tình yêu hoàn mỹ", Hoài Sa và Trọng Hiếu bắt đầu tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn hẹn hò, Hoài Sa và Trọng Hiếu chia tay. Mỹ nhân chuyển giới cho biết, cả hai có thể cùng nhau tâm sự, chia sẻ, tuy nhiên không có khao khát chinh phục, muốn gần gũi đối phương. Mới đây, chia sẻ trên Pháp luật và bạn đọc, Hoài Sa tiết lộ, ngày chưa chuyển giới, cô tỏ tình với một bạn nam cùng trường. Tuy nhiên, người này cùng một vài bạn khác miệt thị Hoài Sa và lao vào đánh cô một trận nhừ tử. Cát Tuyền từng 2 lần ly hôn. Năm 2008, người đẹp chuyển giới kết hôn với Chinh Nhân nhưng chia tay vì bị cấm cản. Năm 2009, Cát Tuyền tái hôn. Thế nhưng, đến năm 2013, cuộc hôn nhân thứ hai của cô tan vỡ. Ảnh: Thời đại plus Năm 2018, Cát Tuyền khoe chồng sắp cưới. Anh là doanh nhân từng có vợ con. Đám cưới dự tính diễn ra vào cuối năm. Tuy nhiên, sau đó không có thông tin về hôn lễ. Nhiều người cho rằng cuộc tình của cô đã tan vỡ. Ảnh: Người lao động Hôn nhân của Cindy Thái Tài cũng không viên mãn. Sau 3 lần cưới, cô tìm được bến đỗ bình yên bên người chồng thứ 4. Không may, người bạn đời của Cindy Thái Tài bị ung thư rồi qua đời. Đến nay, cô không thể yêu ai vì vẫn nhớ chồng cũ. Ảnh: Khám phá Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một chàng trai ở Hải Dương, Lê Duy nên duyên với đạo diễn Hiếu Trần. Năm 2018, Hiếu Trần bất ngờ kết hôn với ca sĩ Hồng Hạnh, khẳng định giữa tình yêu hơn 10 năm của anh và Lê Duy chỉ là một vở kịch. Lê Duy không lên tiếng về chia sẻ của Hiếu Trần. Sau đó, mỹ nhân chuyển giới này yêu một chàng trai kém gần 20 tuổi, đẹp trai, xuất thân giàu có. Thế nhưng, không lâu sau đó, Lê Duy lại xác nhận độc thân. Ảnh: Thế giới trẻ Xem video "Hương Giang bên Matt Liu khi mới hẹn hò". Nguồn FB Hương Giang

