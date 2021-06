Dàn hoa hậu, á hậu ở nhà tránh dịch vẫn “lên đồ” xinh ngút trời

Ở nhà mùa dịch, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn đẹp quyến rũ với chiếc đầm trắng cổ vuông cúp ngực. Nàng hậu khoe ảnh được mẹ và cháu gái chụp. Ngôi nhà của gia đình Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa có khuôn viên rộng với nhiều rau, hoa và cây trái, là nơi để người đẹp thỏa thích chụp ảnh "sống ảo". Hoa hậu Tiểu Vy biến góc phòng thành nơi trình diễn mốt thời trang. Nàng hậu để mái ngố lạ lẫm, diện áo yếm khoe vòng eo thon và lưng trần nuột nà. Sớm "theo chồng bỏ cuộc chơi", Á hậu Thúy An ngày càng lên đời nhan sắc lẫn phong cách. Người đẹp đón sinh nhật tuổi 24 cùng lời nhắn nhủ: "Ai cũng mong muốn có một sinh nhật trọn vẹn và vui vẻ bên người thân và bạn bè. Tuy nhiên, thời gian này An cùng với mọi người đều thực hiện chỉ thị giãn cách nên ước mong lúc này của An là gia đình, bạn bè, mọi người luôn bình an, giữ sức khoẻ". Ảnh: Trầm Hồng Ngọc. Á hậu Tú Anh gợi ý cho chị em cách ở nhà vẫn có ảnh mặc đẹp: "Ở nhà vẫn phải có ảnh up nha quý vị ơi. Mượn chồng một chiếc áo blazer rồi giơ cái máy ảnh tạch tạch cái là ra".Hoa hậu Kỳ Duyên thực hiện cả một chuyên mục mỗi ngày một bộ đồ đẹp. "Trong tủ quần áo còn cái khăn chưa đeo bao giờ, thay vì đeo trên cổ mình mặc lên người luôn được không?", nàng hậu biến tấu khăn quàng thành áo ôm gợi cảm. Hoa hậu Lương Thùy Linh ở nhà vẫn phải đẹp với loạt váy áo có thiết kế cầu kỳ. Người đẹp bắt trend thay đồ theo nhạc cực đỉnh trên TikTok. "Phố lên đèn là bé lên đồ... ở nhà xem phim", nàng hậu chia sẻ vui.Xem video "Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gửi lời chúc tới Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà". Nguồn VTV24

Ở nhà mùa dịch, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn đẹp quyến rũ với chiếc đầm trắng cổ vuông cúp ngực. Nàng hậu khoe ảnh được mẹ và cháu gái chụp. Ngôi nhà của gia đình Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa có khuôn viên rộng với nhiều rau, hoa và cây trái, là nơi để người đẹp thỏa thích chụp ảnh "sống ảo". Hoa hậu Tiểu Vy biến góc phòng thành nơi trình diễn mốt thời trang. Nàng hậu để mái ngố lạ lẫm, diện áo yếm khoe vòng eo thon và lưng trần nuột nà. Sớm "theo chồng bỏ cuộc chơi", Á hậu Thúy An ngày càng lên đời nhan sắc lẫn phong cách. Người đẹp đón sinh nhật tuổi 24 cùng lời nhắn nhủ: "Ai cũng mong muốn có một sinh nhật trọn vẹn và vui vẻ bên người thân và bạn bè. Tuy nhiên, thời gian này An cùng với mọi người đều thực hiện chỉ thị giãn cách nên ước mong lúc này của An là gia đình, bạn bè, mọi người luôn bình an, giữ sức khoẻ". Ảnh: Trầm Hồng Ngọc. Á hậu Tú Anh gợi ý cho chị em cách ở nhà vẫn có ảnh mặc đẹp: "Ở nhà vẫn phải có ảnh up nha quý vị ơi. Mượn chồng một chiếc áo blazer rồi giơ cái máy ảnh tạch tạch cái là ra". Hoa hậu Kỳ Duyên thực hiện cả một chuyên mục mỗi ngày một bộ đồ đẹp. "Trong tủ quần áo còn cái khăn chưa đeo bao giờ, thay vì đeo trên cổ mình mặc lên người luôn được không?", nàng hậu biến tấu khăn quàng thành áo ôm gợi cảm. Hoa hậu Lương Thùy Linh ở nhà vẫn phải đẹp với loạt váy áo có thiết kế cầu kỳ. Người đẹp bắt trend thay đồ theo nhạc cực đỉnh trên TikTok. "Phố lên đèn là bé lên đồ... ở nhà xem phim", nàng hậu chia sẻ vui. Xem video "Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gửi lời chúc tới Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà". Nguồn VTV24