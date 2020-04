Tránh dịch COVID-19, sao Việt lộ cơ ngơi khủng… Vbiz toàn đại gia!

Mới đây Hoàng Thùy Linh đăng video chia sẻ thói quen tập vẽ để thư giãn khi ở nhà tránh dịch COVID-19. Vô tình nữ ca sĩ khiến fan "lác mắt" bởi không gian căn nhà rộng rãi với nội thất sang trọng, đắt tiền. Cơ ngơi khủng của giọng ca "Kẻ cắp gặp bà già" khiến nhiều người trầm trồ. Ở tuổi 32, Hoàng Thùy Linh đã gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt, 2019 là năm đại thắng của nữ ca sĩ khi nhiều sản phẩm âm nhạc của cô được khán giả đón nhận, đánh giá cao. Không chỉ Hoàng Thùy Linh lộ cơ ngơi khủng, nhiều sao Việt cũng khiến khán giả choáng ngợp bởi sở hữu những bất động sản giá trị. Ca sĩ Hồng Nhung khoe căn biệt thự ở Hollywood, Los Angeles, Mỹ khi cùng hai con ở nhà tránh dịch COVID-19. Hàng ngày, Hồng Nhung nấu ăn cho con, tập yoga, vui đùa với con trong biệt thự sang trọng có bể bơi riêng và sân vườn. Hồng Nhung tha hồ chọn chỗ tập yoga trong căn biệt thự rộng rãi của mình ở Mỹ. Nathan Lee xứng danh đại gia của Vbiz. Nam ca sĩ sở hữu khối tài sản khủng. Đặc biệt, mới đây anh rao bán khách sạn nghìn tỷ tại Paris. (Ảnh: FBNV) Trợ lý của Nathan Lee chia sẻ, nam ca sĩ bị thiệt hại hơn 100 tỷ đồng vì dịch COVID-19 do phải đóng cửa chuỗi cơ sở kinh doanh ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. (Ảnh: FBNV) Nữ ca sĩ Minh Hằng lại khiến mọi người choáng ngợp khi khoe khu vườn rộng hơn 20.000m2 của cô ở Đồng Nai. (Ảnh: Zing.vn) Đây là nơi Minh Hằng thường rủ gia đình, bạn bè tới nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Ngoài các loại rau củ, cây ăn quả như dừa, mận, bầu, bí… giọng ca "Một vòng trái đất" còn thả cá, nuôi gà ở khu vườn. (Ảnh: Vietnamnet) Do khó khăn giữa mùa COVID-19, nữ ca sĩ Ngọc Khuê rao bán khách sạn ở Sa Pa với giá 110 tỷ đồng. Theo giọng ca Chuồn chuồn ớt, khách sạn này được gia đình cô xây dựng từ năm 2016 và đi vào kinh doanh từ năm 2017. (Ảnh Thanh niên) Khách sạn của gia đình Ngọc Khuê khá hoành tráng với diện tích 350m2, nằm ở trung tâm thị trấn Sa Pa. (Ảnh Thanh niên) Đầu năm 2020, Hòa Minzy khoe trên Facebook cá nhân ngôi nhà bề thế 5 tầng xây tặng bố mẹ. Chính điều này khiến khán giả bất ngờ về độ giàu của nữ ca sĩ. Chưa hết, giữa thời điểm ế show vì dịch, Hòa Minzy còn rao bán 2 căn hộ ở TP.HCM. Do chưa bán được nhà, nữ ca sĩ còn tính đến phương án làm vườn rau sạch vì "nhà ở Long An còn thừa nhiều đất". Đi trốn dịch ở Đà Lạt, vợ chồng cựu người mẫu Phan Như Thảo lộ biệt thự rộng 100m2 trong khuôn viên đất rộng 500m2. (Ảnh: Ngôi sao)Căn biệt thự của sao Việt này được xây dựng bằng gỗ trên đồi thông ở Đà Lạt. (Ảnh: Ngôi sao) Xem video "Khu vườn rộng rãi của ca sĩ Minh Hằng". Nguồn FBNV:

